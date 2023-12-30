Chịu ảnh hưởng của Kiếp Tài, tuổi Thân rất dễ gặp trở ngại trong một số công việc. Có vẻ như con giáp này đang quá ảo tưởng về năng lực của mình mà không đối mặt với thực tế. Bản mệnh nên khiêm tốn hơn, đừng coi mình là giỏi nhất rồi tự chuốc lấy những rắc rối không đáng có.

Vận trình tình cảm kém sắc đi nhiều. Tình cảm đôi lứa ngày càng trở nên phai nhạt, thờ ơ khi đôi bên không quan tâm nhiều tới cảm xúc của nửa kia. Vợ chồng có thể mâu thuẫn về chuyện tiền bạc hay nuôi dạy con cái, nhưng nên thương lượng và bàn bạc rõ ràng với nhau thay vì hơn thua với người ấy.

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nhiệt tình, chu đáo và tốt bụng, thật thà là những nét tính cách nổi bật của người tuổi Mùi. Có lẽ vì thế mà đi đến đâu, con giáp này cũng được mọi người yêu mến và hỗ trợ hết mình.

Từ ngày 30/12 trở đi, cuộc sống và sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ có nhiều bước thay đổi theo hướng tích cực. Trong cuộc sống gia đình, họ có thể đón nhận vô số tin vui hoặc tham gia nhiều sự kiện vui vẻ như đám cưới, lễ kỷ niệm... Ngoài ra, nhờ công việc thuận buồm xuôi gió mà con giáp này có nguồn tài chính dồi dào, chẳng cần lo nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền.

Trong giai đoạn này, những người tuổi Mùi nên duy trì tình yêu thương với gia đình và chia sẻ niềm vui cùng những người thân yêu. Trong sự nghiệp, họ phải nắm bắt tốt các cơ hội và phát huy tối đa thế mạnh của mình để làm gì cũng thành công.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.