Sau 16 giờ chiều thứ Sáu ngày 14/10, 'sau cơn mưa trời lại sáng', 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền về ào ào như thác chảy, vận trình suôn sẻ có nhiều may mắn

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 17:05

3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền khi bước qua 16 giờ chiều mai (14/10), Thần Tài ban phúc lộc, sự nghiệp khởi sắc, tiền bạc đầy kho

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần trời sinh tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng và hào hiệp. Họ giỏi lên kế hoạch và có đầu óc tổ chức. Trong công việc, con giáp này cũng là người có trách nhiệm, coi trọng lẽ phải và tình cảm.

 

Sau 16 giờ ngày 14/10, con giáp tuổi Dần thể hiện sự nhạy bén, thông minh ở chỗ biết cách nắm bắt các cơ hội phù hợp với bản thân. Họ nỗ lực hết mình, tỏa sáng với các thành tích nổi bật, được cấp trên coi trọng, khen ngợi. Trong khi đó, vận may tài chính của họ được thể hiện ở mối quan hệ. Họ được bạn bè, anh em giới thiệu cho mối làm ăn, cơ hội hợp tác lâu dài. Con giáp tuổi Dần đầu tư kinh doanh trong tháng này có thể sinh lời, tiền về đầy túi.

Sau 16 giờ chiều thứ Sáu ngày 14/10, 'sau cơn mưa trời lại sáng', 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền về ào ào như thác chảy, vận trình suôn sẻ có nhiều may mắn - Ảnh 1
Con giáp tuổi Dần thể hiện sự nhạy bén, thông minh ở chỗ biết cách nắm bắt các cơ hội phù hợp với bản thân. Họ nỗ lực hết mình, tỏa sáng với các thành tích nổi bật, được cấp trên coi trọng, khen ngợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ có khoảng thời gian tràn đầy may mắn và năng lượng. Những người sắp xuất ngoại làm ăn thì chuẩn bị đón tin vui. Mọi mặt chưa được suôn sẻ thế nhưng cũng đừng quá lo lắng bạn nhé, mọi chuyện sẽ dần trở nên tốt hơn đấy.

Sau 16 giờ chiều thứ Sáu ngày 14/10, 'sau cơn mưa trời lại sáng', 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền về ào ào như thác chảy, vận trình suôn sẻ có nhiều may mắn - Ảnh 2
Công việc cực kỳ có lợi cho những bạn tuổi Ngọ năng động nhờ có Dịch Mã trợ mệnh. Nếu bạn cảm thấy mình thực sự không phù hợp với công việc lúc này, đừng ngại ngần rời bỏ để tìm công việc mới - Ảnh minh họa: Internet

Sau 16 giờ ngày 14/10/2022, công việc cực kỳ có lợi cho những bạn tuổi Ngọ năng động nhờ có Dịch Mã trợ mệnh. Nếu bạn cảm thấy mình thực sự không phù hợp với công việc lúc này, đừng ngại ngần rời bỏ để tìm công việc mới, biết đâu ở chỗ làm mới mức lương sẽ cao hơn, sếp bớt khó tính hơn.

Càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn, tiền do bạn vất vả mà kiếm được nên thiên hạ có bàn ra tán vào thì cứ mặc kệ. Chẳng qua người ta thấy bạn làm ăn được nên ghen ăn tức ở, nói xấu sau lưng, những người như thế chẳng bao giờ khá lên được.

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết, sau ngày 14/10/2022, những người tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận trong sự nghiệp nhờ có cát tinh nâng đỡ. Trong thời gian này bạn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân, gây ấn tượng với lãnh đạo và đồng nghiệp.

Đối với phương diện tình cảm của con giáp này cũng có dấu hiệu khởi sắc, Bạn có thể được giới thiệu cho một vài đối tượng khá triển vọng sẽ có nhiều tin vui cho bạn. Đối với vấn đề tài chính, tuổi Dậu có thể thu về nhiều khoản thu nhập ngoài lương. Bạn sẽ thoải mái chi tiêu mà không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều.

Sau 16 giờ chiều thứ Sáu ngày 14/10, 'sau cơn mưa trời lại sáng', 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền về ào ào như thác chảy, vận trình suôn sẻ có nhiều may mắn - Ảnh 3
 Đối với vấn đề tài chính, tuổi Dậu có thể thu về nhiều khoản thu nhập ngoài lương. Bạn sẽ thoải mái chi tiêu mà không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 7h30 sáng mai (14/10/2022), 3 con giáp này tiền đổ về túi ào ào như nước, làm gì cũng được nhiều may mắn, cơ hội trở thành tỷ phú, hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý

Đúng 7h30 sáng mai (14/10/2022), 3 con giáp này tiền đổ về túi ào ào như nước, làm gì cũng được nhiều may mắn, cơ hội trở thành tỷ phú, hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý

Đúng 7h30 sáng mai (14/10/2022), những con giáp này hay giúp đỡ người khác, sống khiêm nhường nên được nhiều người yêu mến, có quý nhân phù trợ.

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