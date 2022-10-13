Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Dần trời sinh tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng và hào hiệp. Họ giỏi lên kế hoạch và có đầu óc tổ chức. Trong công việc, con giáp này cũng là người có trách nhiệm, coi trọng lẽ phải và tình cảm.

Ngọ có khoảng thời gian tràn đầy may mắn và năng lượng. Những người sắp xuất ngoại làm ăn thì chuẩn bị đón tin vui. Mọi mặt chưa được suôn sẻ thế nhưng cũng đừng quá lo lắng bạn nhé, mọi chuyện sẽ dần trở nên tốt hơn đấy.

Sau 16 giờ ngày 14/10, con giáp tuổi Dần thể hiện sự nhạy bén, thông minh ở chỗ biết cách nắm bắt các cơ hội phù hợp với bản thân. Họ nỗ lực hết mình, tỏa sáng với các thành tích nổi bật, được cấp trên coi trọng, khen ngợi. Trong khi đó, vận may tài chính của họ được thể hiện ở mối quan hệ. Họ được bạn bè, anh em giới thiệu cho mối làm ăn, cơ hội hợp tác lâu dài. Con giáp tuổi Dần đầu tư kinh doanh trong tháng này có thể sinh lời, tiền về đầy túi.

Công việc cực kỳ có lợi cho những bạn tuổi Ngọ năng động nhờ có Dịch Mã trợ mệnh. Nếu bạn cảm thấy mình thực sự không phù hợp với công việc lúc này, đừng ngại ngần rời bỏ để tìm công việc mới - Ảnh minh họa: Internet

Sau 16 giờ ngày 14/10/2022, công việc cực kỳ có lợi cho những bạn tuổi Ngọ năng động nhờ có Dịch Mã trợ mệnh. Nếu bạn cảm thấy mình thực sự không phù hợp với công việc lúc này, đừng ngại ngần rời bỏ để tìm công việc mới, biết đâu ở chỗ làm mới mức lương sẽ cao hơn, sếp bớt khó tính hơn.

Càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn, tiền do bạn vất vả mà kiếm được nên thiên hạ có bàn ra tán vào thì cứ mặc kệ. Chẳng qua người ta thấy bạn làm ăn được nên ghen ăn tức ở, nói xấu sau lưng, những người như thế chẳng bao giờ khá lên được.

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết, sau ngày 14/10/2022, những người tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận trong sự nghiệp nhờ có cát tinh nâng đỡ. Trong thời gian này bạn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân, gây ấn tượng với lãnh đạo và đồng nghiệp.

Đối với phương diện tình cảm của con giáp này cũng có dấu hiệu khởi sắc, Bạn có thể được giới thiệu cho một vài đối tượng khá triển vọng sẽ có nhiều tin vui cho bạn. Đối với vấn đề tài chính, tuổi Dậu có thể thu về nhiều khoản thu nhập ngoài lương. Bạn sẽ thoải mái chi tiêu mà không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều.

Đối với vấn đề tài chính, tuổi Dậu có thể thu về nhiều khoản thu nhập ngoài lương. Bạn sẽ thoải mái chi tiêu mà không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.