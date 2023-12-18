Sau 00h00 ngày 19/12/2023: Chúc mừng 3 con giáp bạc vào đầy túi, giàu sang ngút trời, đại phú đại quý, không cần lo cơm áo gạo tiền

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Ba ngày 19/12/2023, sự nghiệp của tuổi Dậu vẫn đang tiến triển tương đối thuận lợi. Con giáp này không phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề nảy sinh bất ngờ vì sẽ có quý nhân giúp sức, hoặc ít nhất sẽ cho lời khuyên để đưa ra quyết định đúng đắn.

Tuy nhiên, tình cảm lại thiếu phần tươi sáng, người độc thân thấy cô đơn khi chưa tìm được người tâm đầu ý hợp cùng mình chung bước. Có lẽ chính bản mệnh cũng nên mở lòng hơn, quên đi những nỗi đau trong quá khứ thì mới đón nhận được hạnh phúc mới đến với mình.

Vận tài lộc tươi sáng, có lẽ thời điểm để tuổi Dậu gia tăng thu nhập cho mình đã tới. Cả nguồn thu chính lẫn thu nhập từ công việc bên ngoài đều có dấu hiệu tăng tiến, nhất là người buôn bán kinh doanh có nhiều cơ hội kiếm tiền, chỉ cần nhanh nhạy nắm bắt là sẽ có tiền bạc về tay.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong mắt người xung quanh, tuổi Ngọ hiện ra hình ảnh của một người dũng cảm, tự tin và có tố chất lãnh đạo. Họ yêu cuộc sống, mong muốn trở thành trung tâm của sự chú ý và sẵn sàng làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu của mình.

Khoảng thời gian từ 19/12, người tuổi Ngọ sẽ có bước đột phá trong sự nghiệp và nhận về vô số khoản tiền kếch xù. Con giáp này sẽ có cơ hội thể hiện tài năng của bản thân, điều này mang lại cho họ danh tiếng và sự tôn trọng. Ngoài ra, tài lộc của người tuổi Ngọ cũng sẽ được cải thiện đáng kể nên con giáp này hiếm khi lo lắng về chuyện "cơm áo gạo tiền".

Sẽ không quá lời nếu nói thời gian này là lúc người tuổi Ngọ tỏa sáng. Họ cần nắm bắt cơ hội để thể hiện tài năng cũng như giữ vững sự khiêm tốn, chăm chỉ vốn có.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 19/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi dù bản thân còn những khó khăn, nhưng bạn vẫn cố gắng hoàn thành trong khả năng cho phép.

Công việc: Ngày hôm nay, tuổi Hợi dù có những việc bạn không thể cải thiện, nhưng vẫn cố gắng tìm cách.

Tình cảm: Tình cảm khiến cho cả hai mệt mỏi, bạn có những quyết định làm cho đối phương bất ngờ.

Tài lộc: Tài chính hạn hẹp nhưng tiêu xài hoang phí, không đủ chi

Sức khoẻ: Nhỏ mắt khi làm việc quá lâu.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.