Sao tốt soi chiếu trong tuần mới này (5/9 - 11/9), 3 con giáp tiền tiêu mãi không hết, bất ngờ trúng số độc đắc, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 05/09/2022 09:22

Trong tuần mới này, những con giáp dưới đây gặp nhiều điều may mắn trong sự nghiệp, chuyện tình duyên thuận hòa, như ý.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nhân hậu, độ lượng, nói lời luôn giữ lấy lời. Trong cuộc sống, dù khôn ngoan, tài giỏi hơn người nhưng họ vẫn rất nghiêm khắc với bản thân và thận trọng trong mọi việc. Người tuổi này sống thực tế, tốt bụng nên được nhiều người yêu mến.

Tử vi có nói, nhiều cơ hội làm giàu sẽ đến với người tuổi Mão đúng tuần mới này. Họ cố gắng nỗ lực trong công việc nên thu nhập bắt đầu tăng dần. Người tuổi này cũng có nhiều cơ hội gặp gỡ bạn bè, tiếp xúc với người khác giới nên tâm trạng không còn ủ dột, muộn phiền trước đó cũng tiêu tan.

Sao tốt soi chiếu trong tuần mới này (5/9 - 11/9), 3 con giáp tiền tiêu mãi không hết, bất ngờ trúng số độc đắc, đại phú đại quý - Ảnh 1
Tử vi có nói, nhiều cơ hội làm giàu sẽ đến với người tuổi Mão đúng tuần mới này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu tính tình hiền lành, điều đạm, chịu thương chịu khó. Họ có khả năng suy nghĩ linh hoạt và luôn kiên trì, điềm tĩnh trong quá trình giải quyết vấn đề. Người tuổi này vốn nhận phúc khí bẩm sinh, làm chuyện gì cũng gặp nhiều điều may mắn. 

Sang tuần mới này, người tuổi Sửu có tài lộc ngày càng vượng, sự nghiệp ngày càng hanh thông. Công việc của họ ngày một suôn sẻ, mang lại nguồn thu cao hơn thấy rõ. Con giáp này cũng nhận được cơ hội hợp tác làm ăn, phát tài nhanh chóng.

Sao tốt soi chiếu trong tuần mới này (5/9 - 11/9), 3 con giáp tiền tiêu mãi không hết, bất ngờ trúng số độc đắc, đại phú đại quý - Ảnh 2
Sang tuần mới này, người tuổi Sửu có tài lộc ngày càng vượng, sự nghiệp ngày càng hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tâm hồn rộng rãi, đáng tin cậy, thấu hiểu người khác. Bề ngoài, tính cách của họ có phần hơi cứng nhắc nhưng thực ra, con giáp này có thiện tâm, tốt bụng. Khi thấy người khác gặp khó khăn, họ luôn sẵn lòng giúp đỡ.

Tuần mới là thời gian vàng đến với người tuổi Dậu. Tài lộc của họ dồi dào hơn trước, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với họ. Người tuổi này được quý nhân phù trợ, công việc thuận buồm xuôi gió, tiền bạc dôi dư hơn nhiều. Không những thế, con giáp này còn có vận đào hoa vượng, được nhiều người khác phái để ý.

Sao tốt soi chiếu trong tuần mới này (5/9 - 11/9), 3 con giáp tiền tiêu mãi không hết, bất ngờ trúng số độc đắc, đại phú đại quý - Ảnh 3
Tuần mới là thời gian vàng đến với người tuổi Dậu. Tài lộc của họ dồi dào hơn trước, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với họ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

5 ngày nữa đến Tết Trung thu (15/8 âm lịch), 3 con giáp quẩy cả gánh tiền, may mắn gõ cửa, giàu sang nhất vùng, lộc lá lên hương

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