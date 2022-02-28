Sao Thiên Đức phù trợ, top 3 con giáp như "hổ mọc thêm cánh" sự nghiệp thăng tiến, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 49 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 28/02/2022 18:25

Sao Thiên Đức phù trợ thấy rằng đến 49 ngày tới, 3 con giáp này sẽ càng gặp được nhiều chuyện thuận lợi hơn. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp cho biết, với người tuổi Tuất, 49 ngày tới tới sẽ là khoảng thời gian quan trọng nhất trong sự nghiệp của bạn. Chỉ 49 ngày tới nữa thôi, bạn sẽ gặp thử thách lớn nhất trong cuộc đời. Nếu tuổi Tuất vượt qua được thử thách này, bạn sẽ vươn tới đỉnh cao trong sự nghiệp, cầu tài được tài, cầu lộc đắc lộc.

Trong thời gian này tuổi Tuất chính là con giáp này trời sinh đã thông tuệ hơn người, có khả năng nhìn xa trông rộng, 49 ngày tới tới sẽ là thời điểm thắng lợi của bạn khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm xương máu và cũng có sự chuẩn bị kỹ càng. Người tuổi Tuất trời sinh vốn điềm đạm là thế nhưng một khi đã chú tâm vào công việc ai cũng phải kiêng nể sự bản lĩnh, ngoan cường của con giáp này. Bạn dám nghĩ dám làm, dám nỗ lực vươn lên để đổi đời nên càng về hậu vận càng viên mãn đủ đầy, muốn nghèo cũng khó.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu luôn tràn đầy năng lượng, cho dù bạn đã phải chịu đựng bao nhiêu trong quá khứ, cho dù vận thế của bạn có xui xẻo như thế nào trong thời gian trước đây nhưng nhìn chung, sự kiên trì trong sự nghiệp và nỗ lực sẽ mang lại nhiều điều bất ngờ cho cuộc sống của bạn.

Sao Thiên Đức phù trợ, top 3 con giáp như 'hổ mọc thêm cánh' sự nghiệp thăng tiến, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 49 ngày tới - Ảnh 1

Bước sang năm mới 2022, vận may ập đến, tuổi Dậu làm gì cũng được gia đình, bạn bè ủng hộ, đạt được thành tích nhiều người ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, tài lộc tăng cao, phúc khí vô cùng, có thể ảnh hưởng tốt đến cả gia đình.

Tuổi Ngọ

Muốn gặt hái được thành công trong sự nghiệp thì trước hết, người tuổi Ngọ cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với mâu thuẫn, thị phi, bỏ ngoài tai những lời đặt điều để tập trung hết sức vào nhiệm vụ. 49 ngày tới, thành tích công việc sẽ giúp bạn chứng minh vị thế của mình.

 

Tình hình tài chính của con giáp may mắn tuần này cũng có nhiều khởi sắc khi cả Chính Tài và Thiên Tài phù trợ.

Người làm công ăn lương được nhận thưởng vào 49 ngày tới, trong khi đó, người làm đầu tư, kinh doanh được giới thiệu cho những mối khách hàng, đối tác triển vọng, kiếm về khoản lợi nhuận nhanh chóng.

Sao Thiên Đức phù trợ thấy rằng đến 49 ngày tới, bạn sẽ càng gặp được nhiều chuyện thuận lợi hơn. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình, đặc biệt nếu như bạn vẫn còn trẻ tuổi.

Chuyện tình cảm lại là một điểm sáng nữa trong vận trình của bản mệnh. Dường như bạn đã bước qua khỏi quá khứ và có những suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn về tình yêu. Bạn sẵn sàng gặp gỡ những đối tượng được giới thiệu, hi vọng tìm được người phù hợp với mình.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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