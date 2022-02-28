Phúc tinh chiếu mệnh, rũ bỏ vận xui, top 3 con giáp "song hỷ lâm môn" đỏ cả tình lẫn tiền trong 45 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 28/02/2022 16:01

Tử vi dự báo, trong vòng 45 ngày tới đây, 3 con giáp này được phúc tinh chiếu mệnh, có thể rũ bỏ vận xui, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, tiền bạc rủng rỉnh.

Tuổi Dậu

Dưới sự giúp đỡ của Thần Tài, con giáp có thể tiến hành việc kết bạn, làm ăn, hoặc nhận được lời mời hợp tác hấp dẫn từ đối tác. Bản mệnh hãy tự tin thể hiện năng lực của mình. Khi dám nói ra suy nghĩ và quan điểm của mình thì bản mệnh sẽ nhận được những thành công ngoài mong đợi.

Vận trình 45 ngày tới tài lộc gặp nhiều may mắn. Trong một số trường hợp, con giáp Dậu sẽ phát huy được năng lực sáng tạo và mang về những thành tích đáng kể. Những khoản thu bất ngờ giúp bản mệnh dễ dàng củng cố nguồn tài chính cho mình, tiền bạc rủng rỉnh, sống đời giàu sang, dư dả.

Tuổi Tý

Tuổi Tý vốn nhạy bén về tiền bạc, lại có ngoại hình bắt mắt, nên các mối quan hệ xã giao rất hài hòa, mối làm ăn lớn cũng chính từ đó mà ra. 

 

Thêm vào đó, những chú Chuột lại sở hữu năng lực nổi trội. Trong công việc, họ luôn là một trong những người có thành tích tốt nhất. Người tuổi này không chịu an phận thủ thường, nhiều khát vọng vươn lên, cuộc sống vì thế mà cứ tốt dần theo thời gian.

 

Phúc tinh chiếu mệnh, rũ bỏ vận xui, top 3 con giáp 'song hỷ lâm môn' đỏ cả tình lẫn tiền trong 45 ngày tới - Ảnh 1

Ảnh minh họa

 

Tử vi dự báo, trong vòng 45 ngày tới đây, con giáp này được phúc tinh chiếu mệnh, có thể rũ bỏ vận xui, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, đặc biệt là được đảm bảo vấn đề sức khỏe trong thời điểm dịch bệnh hoành hành. Con giáp này được dự báo sẽ nhận được nhiều cơ hội mới trong công việc.

Tuổi Dần

Tử vi 45 ngày tới dự báo những người tuổi Dần được Thực thần nâng đỡ, họ làm ăn có lộc, vì vậy không nên chần chừ, do dự trước những cơ hội đầu tư, kinh doanh. Hãy quyết đoán nắm bắt, bản mệnh sẽ nhanh chóng thu được lời lãi.

Tuổi Dần vốn là một người phóng khoáng và rộng rãi, tuy nhiên, trong lĩnh vực chi tiêu, con giáp này cần phải lập những kế hoạch rõ ràng và cụ thể hơn. Nếu cứ chi tiêu bừa bãi thì dù có kiếm được nhiều tiền đến mấy, một ngày nào đó bản mệnh cũng sẽ trắng tay.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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