Sao xấu chiếu mệnh - tự dưng dính thị phi, 3 con giáp "tiền mất tật mang", làm đâu hỏng đó trong 17 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 28/02/2022 15:55

Thời điểm vận đen quấn thân, 3 con giáp này nên hạn chế trong việc hùn hạp hay liên kết với nhau trong công việc để tránh những bất hòa.

Tuổi Thìn

Tử vi nói rằng người tuổi Thìn cần phải chú ý đến những quyết định tài chính của mình. Thời điểm 17 ngày tới này, công việc của Thìn không được suôn sẻ, nguồn thu cũng không ổn định. Bản mệnh phải đối mặt với nguy cơ hao tiền tốn của do những quyết định đầu tư không đúng lúc, đúng chỗ. Không những vậy, các khoản chi tiêu của tuổi Thìn cũng tăng lên. Con giáp này phải co kéo mãi mới đủ khả năng chi trả.

Đây là bài học lớn đối với tuổi Thìn. Ai cũng có lúc lỡ bước, mắc phải sai lầm nên bản mệnh cần coi đó là bài học kinh nghiệm để tránh đi vào vết xe đổi trong tương lai. Ngoài ra, tuổi Thìn cần phải biết cách chi tiêu tiết kiệm để phòng trường hợp cấp thiết.

Tuổi Dần

Trong năm 2022, sẽ thật sự là một thử thách trong chuyện tình cảm đối với người tuổi Dần. Sẽ không dễ để người tuổi Dần tìm được nửa kia của mình trong năm 2022. Tuy nhiên, hãy cứ kiên nhẫn nhé chắc chắn bạn sẽ có được những thành quả tốt.

Sao xấu chiếu mệnh - tự dưng dính thị phi, 3 con giáp 'tiền mất tật mang', làm đâu hỏng đó trong 17 ngày tới - Ảnh 1

Ảnh minh họa

17 ngày tới, công việc của người tuổi Dần khá biến động, tuy nhiên đến nửa cuối năm, công việc sẽ bớt vất vả hơn do có Thiên Ấn cát thần nâng đỡ. Tuy vậy, người tuổi Dần nên hạn chế trong việc hùn hạp hay liên kết với nhau trong công việc để tránh những bất hòa.

Năm 2022 là một năm kém sắc đối với người mang tuổi Dần, tiền làm ra sẽ khó có thể giữ được do phải chi tiêu nhiều trong cuộc sống. Tuy nhiên, với bản tính cần kiệm của mình, người tuổi Dần vẫn có thể trang trải được khá tốt trong cuộc sống. Cần lưu ý về vấn đề tranh chấp tiền bạc, tuổi Dần nên cẩn thận trong việc chọn đối tác làm ăn, nhất là người trong gia đình.

Tuổi Mùi

Nguyệt Lệnh lâm Mộ đem lại nhiều ảnh hưởng không mong muốn tới con đường phát triển sự nghiệp của người tuổi Mùi. Sự chủ quan, lơ là có thể khiến bạn vướng phải nhiều sai sót, nhầm lẫn, gây ảnh hưởng đến chất lượng công việc.

 

Thời điểm 17 ngày tới này, bạn cần phải tự nhắc nhở bản thân có trách nhiệm hơn với những nhiệm vụ được giao, đừng làm với tinh thần đối phó.

Mọi việc bạn làm, dù tốt hay xấu đều bị mọi người xung quanh chú ý, đừng vì sự lười biếng nhất thời khiến bạn đánh mất cơ hội được cất nhắc trong tương lai.

 

Khi có vấn đề nào không hiểu, bạn hãy mạnh dạn hỏi bạn bè, đồng nghiệp hoặc những người có kinh nghiệm phong phú hơn mình. Còn nếu cứ giấu dốt, bạn sẽ ngày càng thụt lùi, thậm chí gây thêm phiền phức cho tập thể.

 
Thêm vào đó, tinh thần quyết tâm, cố gắng của bạn hẳn sẽ khiến quý nhân chú ý. Đối phương có thể đưa cho bạn những gợi ý hữu ích, giúp bạn vượt qua tình huống khó khăn.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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