Sao sướng đến vậy: 3 tuổi sang tháng 12 ngập tràn may mán, trên có Thần Tài giúp, dưới có Quý Nhân thương, vơ sạch tài lộc, của cải chất chồng, kinh doanh hồng phát

Bước sang tháng 12 dương lịch, những con giáp này sở hữu tài lộc chạm đỉnh, may mắn không thể đếm xuể vì làm chuyện nhỏ đến to đều thành công viên mãn.
- 5 ngày cuối tháng 11 dương lịch: 3 tuổi "lù lù vác lu mà chay", ăn lộc Phật Bà, tắm biển giàu sang, qua trái có vàng qua phải có bạc, vương giả bậc nhất
- 3 con giáp hút cạn lộc Trời: Giữa tuần trúng số độc đắc, Cuối tuần gom vàng hốt bạc, hanh thông vô cùng, giàu sang đến ghen tỵ
Tuổi Thìn
Tuổi Thìn là con giáp may mắn trong tháng 12 dương lịch và cũng là con giáp đón nhận nhiều tin vui tài chính nhất.
Ngay từ những ngày đầu tháng bạn đã được cấp trên giao cho những nhiệm vụ quan trọng, với những nhiệm vụ thử thách này sẽ nhanh chóng giúp bạn gặt hái được thành công cũng như sự tín nhiệm hơn cả.
Lúc này việc bạn cần làm đó là tập trung toàn bộ năng lực, sức mạnh cũng như kiến thức và kinh nghiệm mà mình có được để hoàn thành tốt những nhiệm vụ cao cả này. Bạn sẽ khiến đồng nghiệp phải thán phục.
Vận trình tài lộc lại càng bừng sáng mạnh mẽ, thu về tay những khoản thưởng nóng cũng như thành tích đáng nể mà về mặt chi tiêu không có gì đáng lo ngại. Với những người làm kinh doanh lại càng tấn tới, vượt trên cả đối thủ.
Phương diện tình cảm nở rộ, bạn chinh phục được đối tượng mà bấy lâu nay mình theo đuổi. Bởi thế mà hai bạn có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.
Tuổi Dậu
Tử vi nói rằng người tuổi Dậu có tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, năng động, nhiệt tình. Con giáp này sẽ sàng giúp đỡ người khác khi thấy họ gặp khó khăn. Phần lớn người tuổi Dậu đều có nhiều bạn bè, mối quan hệ xã hội rộng.
Khi gặp trắc trở, tuổi Dậu sẽ có quý nhân nâng đỡ. Thời trẻ, con giáp này cũng trải qua khá nhiều khó khăn, làm ăn đổ bể, phải thay đổi công việc nhiều lần.
Tử vi dự báo rằng, tháng 12 dương lịch, tài vận của tuổi Dậu tăng cao. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên cuộc sống gặp nhiều may mắn. Tuổi Dậu nhận được cơ hội làm giàu, công việc diễn ra thuận lợi hơn trước.
Bản mệnh sống chan hòa, biến tiến biết lùi nên quan hệ xã hội hữu hảo. Những mối quan hệ này giúp tuổi Dậu làm ăn thuận lợi, dễ thăng tiến.
Tuổi Thân
Trong danh sách những con giáp làm nên đại nghiệp thì sẽ thật thiếu sót nếu không có tuổi Thân. Trời sinh người tuổi Thân vốn mang nhiều phước lành và dễ gặp được nhiều may mắn.
Tuy nhiên, vào tháng 12 dương lịch, sẽ được chiếu cố về tiền tài hơn tất cả. Ngoài ra, đây còn là con giáp có nhiều phúc đức nhất. Bởi họ luôn gặp được quý nhân giúp đỡ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Bên cạnh đó, cuộc sống của người cầm tinh con Khỉ rất dễ mất cân bằng. Vì vậy, tuổi Thân này sẽ khó lòng có được mọi thứ một cách trọn vẹn. Chỉ cần tuổi Thân biết hài lòng với cuộc sống đang có thì họ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.
Nhìn chung, cuộc đời và đường công danh của người tuổi Thân rất suôn sẻ, thành công. Con giáp này không những đem lại may mắn cho chính mình mà còn giúp gia đình hạnh phúc, viên mãn hơn.
Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.