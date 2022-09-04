Sang thứ Hai đầu tuần (ngày 5/9), trời trải vận may, 3 con giáp sẵn sàng săn lộc vàng, tiền tài dư dả, thỏa chí làm ăn

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 12:56

Tử vi có nói, 3 con giáp này cực kỳ may mắn, tài vận đến tới tấp, dồi dào khi sang thứ Hai đầu tuần.

Tuổi Tý

Tuổi Tý dù có đen đến thế nào thì trong ngày thứ Hai đầu tuần sẽ vô cùng may mắn. Con giáp này có quý nhân phù trợ, công việc gặp được nhiều cơ hội tốt. Người làm kinh doanh nhận được thêm những đơn hàng và cả hợp đồng mang về nhiều lợi nhuận cho công ty. Phần trăm số tiền từ hợp đồng đó sẽ khiến bạn có được số tài sản lớn.

Người này đi đâu cũng gặp được bạn tốt, căn bản họ vô cùng rộng rãi, thoải mái trong chuyện tiền bạc, không căn ke. Tình yêu cũng như ý khiến họ có thêm động lực tinh thần, giúp bạn có cơ hội thăng quan.

Sang thứ Hai đầu tuần (ngày 5/9), trời trải vận may, 3 con giáp sẵn sàng săn lộc vàng, tiền tài dư dả, thỏa chí làm ăn - Ảnh 1
Tuổi Tý dù có đen đến thế nào thì trong ngày thứ Hai đầu tuần sẽ vô cùng may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần thông minh, giỏi ăn nói nên luôn được đề bạt vị trí cao trong công việc. Sang thứ Hai đầu tuần là thời điểm vô cùng may mắn của con giáp tuổi Dần. Bản mệnh được cấp trên ưu ái rất nhiều và đã tạo cơ hội cho bạn khẳng định mình. Không những vậy, sếp còn hứa hẹn sẽ tăng lương cho bạn.

Ngoài ra, Dần còn được khen ngợi hết lời vì việc kí hợp đồng kinh doanh lớn. Là người có năng khiếu ngoại giao, bạn đã biết tận dụng thế mạnh để phát huy bản thân. Cố gắng chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước sẽ giúp cho cho con đường tiền bạc của bạn rủng rỉnh. Bạn cũng cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý, đừng thấy nhiều tiền là tiêu không nghĩ.

Sang thứ Hai đầu tuần (ngày 5/9), trời trải vận may, 3 con giáp sẵn sàng săn lộc vàng, tiền tài dư dả, thỏa chí làm ăn - Ảnh 2
Sang thứ Hai đầu tuần là thời điểm vô cùng may mắn của con giáp tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp tuổi Ngọ may mắn hơn người khi nhận tin vui tiền bạc vào thứ Hai đầu tuần. Công việc phát đạt, kinh doanh thành công, bạn cảm thấy mình quá may mắn khi có được cơ hội tiếp xúc với những người có tiếng tăm trong lĩnh vực bạn đang theo đuổi.

Từ đó, tiền sẽ tự nhiên đổ về túi nhờ những đơn hàng khiến bạn cảm thấy bất ngờ. Mối quan hệ xã hội của bạn với những người có vai vế sẽ tạo điều kiện giúp cho bạn trở mình, củng cố bản thân nhiều hơn. Không những vậy, khoản tiền cho vay tự nhiên được trả, bạn cảm thấy mình đúng là giàu lại càng giàu.

Sang thứ Hai đầu tuần (ngày 5/9), trời trải vận may, 3 con giáp sẵn sàng săn lộc vàng, tiền tài dư dả, thỏa chí làm ăn - Ảnh 3
Con giáp tuổi Ngọ may mắn hơn người khi nhận tin vui tiền bạc vào thứ Hai đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi dự đoán, đúng 10h10 Chủ nhật ngày 4/9, những con giáp dưới đây sẽ gặt hái rất nhiều niềm vui tài lộc.

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