Sang giữa tháng 8, may mắn tề tựu, 3 con giáp hồng phúc tề thiên, vàng bạc ào về như thác lũ, tiền kiếm nhiều vô số, không còn sợ thiếu thốn

Tâm linh - Tử vi 11/08/2023 15:15

Bạn có nằm trong 3 con giáp may mắn, phát tài phát lộc nhất vào giữa tháng 8 không?

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ sinh ra đã mang mệnh phú quý, hơn nữa cung mệnh của họ luôn được Thần Tài phù trợ. Tài vận của của con giáp tuổi Tỵ rất tốt, đặc biệt là giữa tháng 8 tới khi bạn có nhiều cơ hội trong sự nghiệp, tiền liên tục đổ về tài khoản. Các nguồn thu nhập dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy.

Với những người làm công ăn lương, bạn làm việc chăm chỉ và nỗ lực hết mình nên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được cấp trên coi trọng và sớm được thăng chức, tăng lương, cải thiện cuộc sống. Trong khi đó, những người làm chủ lại mua may bán đắt, ký được nhiều hợp đồng béo bở nên tiền bạc cứ thế đổ về túi ào ào.

Sang giữa tháng 8, may mắn tề tựu, 3 con giáp hồng phúc tề thiên, vàng bạc ào về như thác lũ, tiền kiếm nhiều vô số, không còn sợ thiếu thốn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi sẽ có vận trình tăng vọt vào giữa tháng 8, bạn không chỉ được cấp trên đánh giá cao năng lực làm việc và được coi trọng mà còn có cơ hội để thăng quan tiến chức. Sự nỗ lực và chăm chỉ trước đây của bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng vào thời điểm này. 

Vận may trong việc đầu tư kinh doanh của Mùi cũng không tệ, bạn có nhiều cơ hội lớn để phát tài giúp bạn kiếm về một khoản lợi lớn. Chính vì vậy mà trong thời gian tới, cuộc sống của Mùi sẽ càng trở nên phú quý, đầy đủ sung túc. Chuyện tình cảm của Mùi cũng rất tốt trong thời điểm này, cơ hội tỏ tình thành công của bạn là rất cao.

Sang giữa tháng 8, may mắn tề tựu, 3 con giáp hồng phúc tề thiên, vàng bạc ào về như thác lũ, tiền kiếm nhiều vô số, không còn sợ thiếu thốn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dự đoán giữa tháng 8, vận may ập đến dồn dập nên Dậu trở thành một trong 3 con giáp may mắn nhất. Những người tuổi Dậu được cát tinh nâng đỡ nên vận khí tăng tiến mạnh mẽ, bạn làm gì cũng suôn sẻ, muốn gì được nấy, đời sống vật chất khá sung túc, tiền hết lại có. 

Trong công việc, Dậu tuy bận rộn nhưng bạn lại có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ và nỗ lực hết mình thì bạn sẽ gặt hái được những thành tựu đáng nể, việc thăng quan tiến chức là chuyện nhỏ. Bên cạnh đó, nhờ được Thần Tài chiếu cố mà con đường kiếm tiền, làm giàu của Dậu cũng không còn khó khăn như trước nữa. Dù là người làm công ăn lương hay làm chủ, người đầu tư… thì bạn đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình.

Sang giữa tháng 8, may mắn tề tựu, 3 con giáp hồng phúc tề thiên, vàng bạc ào về như thác lũ, tiền kiếm nhiều vô số, không còn sợ thiếu thốn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất minh họa

Thứ 4 một tay ôm đầy lộc, thứ 5 trúng số liên miên, 3 con giáp chuẩn bị đón thần Tài ghé thăm, quý nhân dẫn lối

Thứ 4 một tay ôm đầy lộc, thứ 5 trúng số liên miên, 3 con giáp chuẩn bị đón thần Tài ghé thăm, quý nhân dẫn lối

Tử vi nói rằng, trong ngày thứ 4 và thứ 5, vận trình của 3 con giáp này sẽ ngày càng suôn sẻ, nhận được nhiều thành quả tốt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi giữa tháng 8 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tử vi ngày 8/8/2023 tử vi tháng 8 tử vi 12 con giáp tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 15 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 30 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 45 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 1 giờ 15 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 1 giờ 30 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn