Sang 12 ngày tới (11/4 - 22/4): Thần Tài báo mộng, 3 con giáp chuẩn bị hứng lộc trời, thu tiền đầy tay, vận may ngút ngàn

Tâm linh - Tử vi 10/04/2023 09:56

Tử vi cho biết, trong 12 ngày tới đây, những con giáp dưới đây vô cùng giàu có, viên mãn.

Tuổi Thân

Nhưng người cầm tinh chú Khỉ thường vô cùng tinh tế khôn khéo nên trong cuộc sống bạn được lòng nhiều người xung quanh. Tử vi cho biết, trong 12 ngày tới đây, người tuổi Khỉ sẽ có những chuyển biến liên tục cuộc sống vô cùng thăng hoa viên mãn. Những người tuổi Thân sẽ gặp đươc quý nhân người đó sẽ giúp bạn làm ăn lớn và thành công trong sự nghiệp dễ dàng thăng tiến.

Về tài do được quý nhân giúp đỡ nên tuổi Thân sẽ có những khoảng thu nhập lớn khiến cho cuộc sống của bạn sẽ thay đổi và bạn có cơ hội trở thành đại gia có số má ai cũng ngưỡng mộ. Trong thời gian này tuổi Thân sẽ có những tin vui bất ngờ liên tục tìm tới.

Sang 12 ngày tới (11/4 - 22/4): Thần Tài báo mộng, 3 con giáp chuẩn bị hứng lộc trời, thu tiền đầy tay, vận may ngút ngàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong số các con giáp thì những người tuổi Ngọ là những con giáp vô cùng chân thành hay giúp đỡ người khác nên có nhiều bạn bè. Tử vi cho biết, trong 12 ngày tới đây, người tuổi Ngọ sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền, tài vận chuyển biến vô cùng tích cực cuộc sống cực kỳ giàu sáng. Đặc biệt với những tuổi Ngọ còn độc thân thì sẽ tiền bạc đầy tay.

Trong thời gian này, vận may của tuổi Ngọ sẽ lội ngược dòng. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tiền tài, mọi thứ đều có chuyển biến một cách tích cực hãy nắm lấy cơ hội trời ban này để làm giàu nhé.

Sang 12 ngày tới (11/4 - 22/4): Thần Tài báo mộng, 3 con giáp chuẩn bị hứng lộc trời, thu tiền đầy tay, vận may ngút ngàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 12 con giáp thì người tuổi Dậu luôn là con giáp con giáp chăm chỉ, cần mẫn trong từng công việc nên cuộc sống không bao giờ túng thiếu nghèo khổ. Người tuổi Dậu khi khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng sau đó thì họ sẽ có những cơ hội may mắn để thay đổi vận mệnh trong 12 ngày tới đây.

Tử vi cho biết, người tuổi Dậu là con giáp không chờ thời, họ luôn không ngừng nỗ lực sẽ đạt được những mục tiêu đề ra trước đó. Những người tuổi Dậu nên họ sẽ có cơ hội trở thành đại gia có cuộc sống sung túc viên mãn hơn người trong thời gian sắp tới.

Sang 12 ngày tới (11/4 - 22/4): Thần Tài báo mộng, 3 con giáp chuẩn bị hứng lộc trời, thu tiền đầy tay, vận may ngút ngàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 10 ngày tiếp theo: Trời đổ cơn mưa tài lộc, 3 con giáp vẫy vùng trong biển tiền, đổi đời chỉ trong thoáng chốc

Đúng 10 ngày tiếp theo: Trời đổ cơn mưa tài lộc, 3 con giáp vẫy vùng trong biển tiền, đổi đời chỉ trong thoáng chốc

Nhờ nhận được sự giúp đỡ của Thần Tài nên 3 con giáp này có cơ hội làm giàu ngay trong 10 ngày tiếp theo.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 ngày tới tử vi hôm nay tu vi ngay mai tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi ngày 10/4/2023 tử vi giữa tháng 4

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 4 giờ 14 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này