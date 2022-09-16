Rước Rồng vàng tới, đón Phượng hoàng về, tuần mới khởi sắc rực rỡ với 3 con giáp may mắn trúng độc đắc tới 2 lần, làm ăn vượng phát, đổi đời lên hương

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 13:20

Tuần sau sẽ là thời điểm nhuận sắc của 3 con giáp sau khi thời tới "đỡ" không kịp, làm ăn cứ lên phơi phới, tiền vàng cũng ùn ùn kép đến theo.

Tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới nhiều cát lành, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc do được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, thăng quan tiến chức...

Rước Rồng vàng tới, đón Phượng hoàng về, tuần mới khởi sắc rực rỡ với 3 con giáp may mắn trúng độc đắc tới 2 lần, làm ăn vượng phát, đổi đời lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuần mới tới đây, tuổi Ngọ hưởng may mắn và tài lộc dồi dào. Người làm công ăn lương tiếp tục đi trên con đường thắng lợi, công việc khởi sắc. Người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, sự nghiệp hưng thịnh. Người làm ăn kinh doanh đón nhận nhiều tin vui, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận ngày một tăng.

Ngọ cũng là 1 trong 3 con giáp tuần mới tới tài lộc hanh thông, sự nghiệp vượng phát, đào hoa nở rộ, hạnh phúc nhân đôi... 

Người tuổi Ngọ sẽ có những ngày tháng ngọt ngào, sự nghiệp vượng phát, cuộc sống rủng rỉnh lạ thường, cửa nhà đông vui, vận may lớn sẽ được ghi nhận, sự nghiệp sẽ rất thịnh vượng.

Tuổi Mão

Rước Rồng vàng tới, đón Phượng hoàng về, tuần mới khởi sắc rực rỡ với 3 con giáp may mắn trúng độc đắc tới 2 lần, làm ăn vượng phát, đổi đời lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão vận thế có trùng xuống, cần chú ý đối nhân xử thế.

Báo cáo công việc luôn logic nên lãnh đạo khen ngợi, yêu quý, cảm thấy hoàn thành công việc luôn suôn sẻ.

Bạn có thể nhận được tiền thưởng hàng quý, lương tổng thể cũng tăng lên rất nhiều.

Tuổi Tỵ

Rước Rồng vàng tới, đón Phượng hoàng về, tuần mới khởi sắc rực rỡ với 3 con giáp may mắn trúng độc đắc tới 2 lần, làm ăn vượng phát, đổi đời lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuần mới tạo điều kiện cho tuổi Tỵ khám phá thêm được những tiềm năng của bản thân mình. Bạn cũng sẽ có thời gian để phát triển chúng và tìm ra những hướng đi mới cho cuộc sống của mình.

Trong công việc, bạn gặp nhiều thuận lợi, may mắn. Làm gì cũng có người giúp đỡ nên công việc trôi chảy, thương thảo thành công.

Thông tinh chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

3 cặp con giáp kết hợp với nhau cực kỳ ăn ý, kinh doanh đại phát, song kiếm hợp bích vét ví Thần Tài, gom tiền thu bạc hết túi thiên hạ

3 cặp con giáp kết hợp với nhau cực kỳ ăn ý, kinh doanh đại phát, song kiếm hợp bích vét ví Thần Tài, gom tiền thu bạc hết túi thiên hạ

Đây là 3 cặp con giáp vô cùng hợp nhau về suy nghĩ và cách làm việc, rất hợp để kết hợp làm ăn, cùng nhau xây dựng cơ đồ lớn mạnh.

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