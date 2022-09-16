11h sáng 16/9, tuổi Mùi vận trình suôn sẻ, hanh thông, làm gì cũng thuận. Các kế hoạch của bản mệnh đều diễn ra thuận lợi, nếu muốn bắt đầu dự án mới, tự khởi nghiệp cũng có người giúp đỡ và cơ hội thành công cao, mạnh dạn lên.

Trên phương diện tình cảm, nếu còn độc thân, tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các đối tượng khác giới. Chỉ cần chịu cởi mở hơn, bản mệnh hoàn toàn có thể tìm ra được người phù hợp với mình. Nhớ đừng khắt khe với mọi người quá.

Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, 11h sáng 16/9 sẽ mang lại may mắn trong nhiều lĩnh vực của đời sống cho tuổi Thân, nhưng chỉ với những người biết nắm bắt các cơ hội.

Nói chung, tuổi Thân đang tiến tới 1 giai đoạn may mắn và suôn sẻ, tài chính cải thiện đáng kể, nhưng thời gian dành cho người thân thì ngày càng eo hẹp. Đây cũng là điều khiến họ băn khoăn. Ngoài ra, tuổi Thân cũng cần chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới cho thấy, Thái Tuế hung tinh nhập cục báo hiệu vận tiểu nhân của người tuổi Dậu đang rất vượng. Con giáp này cần phải bình tĩnh để giải quyết vấn đề, càng hoảng càng dễ vướng phải rắc rối. Nếu có việc quan trọng, bạn cần hành sự thận trọng, đừng để bản thân vì hiểu lầm, ảo tưởng mà mắc phải sai sót trong công việc.

Chỉ cần bạn kiên trì với con đường mình đã chọn thì sớm muộn gì cũng sẽ nhìn thấy được thành công do chính tay mình làm ra. Bạn chớ nên vội vàng, hấp tấp khi bản thân vẫn chưa cố gắng hết sức đã vội đòi hỏi thành quả.

Đường tài lộc là điểm sáng với bạn khi có cả Chính Tài và Thực Thần che chở. Tuy nhiên nếu con giáp này có ý định khai trương mở cửa hàng, cầu tài lộc thì tốt nhất bản mệnh nên để đến cuối tuần hãy tiến hành. Đó là thời điểm tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.