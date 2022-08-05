Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp phát tài cực lớn, lộc lá đầy nhà, cuối năm viên mãn

Người tuổi Sửu từ Rằm tháng 7 âm lịch tới cuối năm được thần Tài ưu ái cực độ, miệng ngậm vàng, tay cầm bạc, sự nghiệp có bước đột phá, rất có khả năng được cấp trên nhìn nhận, thăng quan tiến chức.

Về đường công danh, sự nghiệp, tuổi Sửu cũng rất thuận lợi, mọi công tác đều dễ dàng hoàn thành, thăng chức tăng lương là chuyện trong tầm tay, tích lũy trong ngân hàng cũng có thể tăng đều.

Vào thời điểm cuối năm, tuổi Sửu vừa có phúc vừa có tài, lại được quý nhân trợ giúp, đại vận tới tay. Nếu có thể tận dụng được cơ hội này, những tuổi Sửu theo con đường kinh doanh có khả năng sẽ đại phú, đại cát, tiền của từ trên trời rơi xuống, theo nhau vào cửa không ngừng.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có lòng trung thành, sống chân thật, không lừa dối ai bao giờ. Người tuổi này giỏi thích nghi với hoàn cảnh, có thể chịu đựng tốt với áp lực.

Con giáp tuổi này dám nghĩ dám làm, không ngại chấp nhận rủi ro. Người tuổi này thời trẻ có nhiều va vấp, đến trung tuổi công việc của họ mới ổn định

Rằm tháng 7 âm lịch, người tuổi Tuất có quý nhân phù trợ. Vận khí của họ nhờ đó mà vượng hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa

Con giáp tuổi này được dự báo sẽ chuyển đổi công việc hoặc thuyên chuyển công tác. Người tuổi này làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, hàng hóa bán chạy hơn trước rất nhiều.

Không những thế, họ còn tìm kiếm được nguồn hàng mới và gặp gỡ thêm được những đối tác đáng tin cậy. Con giáp tuổi Tuất làm ăn phát đạt, dương khí ngày càng vượng, thu hái nhiều thành quả.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần luôn dồi dào sức sống, lại là người cầu tiến, dám làm dám chịu nên khi gặp khó khăn thường không dễ dàng đầu hàng, buông bỏ.

Ảnh minh họa

Rằm tháng 7 âm lịch, vận thế của con giáp này có sự đột phá mạnh mẽ so với các tháng trước đây. May mắn liên tiếp đến với những người cầm tinh con Hổ.

Không những dễ dàng trong việc kiếm tiền, công việc của con giáp này cũng trở nên thuận lợi, dường như người tuổi Dần không gặp phải bất cứ trở ngại nào.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.