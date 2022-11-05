Rằm tháng 10 sắp đến (14, 15/10 âm lịch): 3 con giáp hốt lộc mỏi tay, cuộc đời an nhàn sung sướng, tài năng hơn người, chuyển bại thành thắng

Những con giáp này rất siêng năng lại không ngừng tìm kiếm cơ hội phù hợp với bản thân. Vì vậy, sang Rằm tháng 10, họ sẽ có bước tiến trong sự nghiệp.

Tuổi Ngọ Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ làm việc chăm chỉ, dám nghĩ dám làm, không chịu an phận thủ thường. Họ cũng thuộc tuýp người hướng ngoại, có nhiều mối quan hệ cá nhân tốt. Cũng bởi vậy mà con giáp này có tài lộc khởi sắc. Không những thế, người tuổi Ngọ thường khá thức thời, có tầm nhìn xa. Họ không ngừng tìm kiếm cơ hội phù hợp với bản thân. Người tuổi Ngọ được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn vào Rằm tháng 10 sắp đến. Có Thần Tài ở bên, con giáp này càng dễ gặp điều tốt lành. Những người tuổi này làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, lại được sao tốt chiếu mệnh nên có nhiều cơ hội phát triển bản thân. Họ có thể được cấp trên tạo điều kiện để thăng chức, tăng lương. Trong khi đó, người làm kinh doanh buôn bán mát tay. Kiếm được nhiều tiền, con giáp này cũng biết quản lý tài sản nên tiền bạc tích cụ càng nhiều. Cuộc sống của họ ngày càng thịnh vượng.

Người tuổi Ngọ được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn vào Rằm tháng 10 sắp đến - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Thân vui vẻ và lạc quan. Họ có tâm hồn tinh tế và nhạy cảm. Người tuổi này khá khéo léo, họ có thể giải quyết vấn đề một cách thấu đáo nhất có thể. Họ thể hiện được sự khôn ngoan, lanh lợi và thức thời của mình. Họ thích khám phá, ham học hỏi trong công việc và thường có thể đột phá trong sự nghiệp. Vào Rằm tháng 10 sắp tới, người tuổi Thân không gặp khó khăn gì trong công việc. Họ nhận được cơ hội để hợp tác làm ăn với những đối tác uy tín. Nếu làm công ăn lương, họ được lãnh đạo coi trọng, vượng đường thăng tiến. Trong khi đó, một số người làm công việc trồng trọt, chăn nuôi cũng sẽ có thu hoạch lớn. Con giáp tuổi này có Thần Tài che chở, cuộc sống ngày càng đủ đầy, sung túc.

Vào Rằm tháng 10 sắp tới, người tuổi Thân không gặp khó khăn gì trong công việc - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu đa phần thường cần cù, tiết kiệm. Họ làm việc gì cũng cẩn thận, chắc chắn. Không những thế, con giáp này khá thức thời, có tính toán kỹ nên ít khi mắc sai lầm. Tuy vậy, nhược điểm của con giáp tuổi này là họ khá bảo thủ, không chịu lắng nghe ý kiến góp ý từ người khác. Rằm tháng 10 đến, con giáp tuổi Sửu có tài vận hanh thông, sự nghiệp thăng hoa. Được sao tốt chiếu mệnh, họ đi đâu cũng gặp quý nhân. Công việc làm ăn của họ ngày càng thuận lợi và suôn sẻ. Họ có nhiều cảm hứng và ngày càng nỗ lực trong công việc. Điều tuyệt vời hơn là những cố gắng, nỗ lực của con giáp này sẽ được những người xung quanh ghi nhận. Rằm tháng 10 đến, con giáp tuổi Sửu có tài vận hanh thông, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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