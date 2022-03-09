Quý Nhân tương trợ, Tài Tinh độ trì, 3 con giáp này ngày 10/3/2022 kiếm được tiền tỷ, làm ăn tấn tới, cầu được ước thấy

Tâm linh - Tử vi 09/03/2022 14:28

Tử vi ngày 10/3/2022 cho hay, 3 con giáp này kiếm được tiền tỷ, làm ăn tấn tới, cầu được ước thấy nhờ có Quý Nhân tương trợ, Tài Tinh độ trì.

Tuổi Dậu

Nhiều người cho rằng những người tuổi Dần rất bình thường, không có thế mạnh gì nhưng thực tế, Dần là những người có khả năng kiếm tiền rất tốt. Không chỉ có tầm nhìn xa mà người tuổi này còn thực sự rất khôn ngoan, tinh tường, nhạy bén.

Tử vi ngày 10/3/2022 cho biết, nhờ được quý nhân phù trợ Dần sẽ thêm phúc thêm phần, phát tài phát lộc. Hãy cứ tận dụng triệt để tài năng, sự khôn ngoan của mình rồi Dần sẽ thu về bạc tỷ, càng về hậu vận càng giàu sang vô đối, sung sướng hơn người. Tiền bạc nhiều không kể xiết, Dần thoải mái lo cho cuộc sống của bản thân, cũng đủ để giúp cho gia đình và người thân sống trong cảnh sung túc đủ đầy.

tu vi ngay 10/3/2022 1
Tử vi ngày 10/3/2022 cho biết, nhờ được quý nhân phù trợ Dần sẽ thêm phúc thêm phần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là người thiện tâm, rất có tài năng trong đặc biệt trong các lĩnh vực kinh doanh, xã hội. Tử vi ngày 10/3/2022 tiết lộ, tài vận của tuổi Mão sẽ khởi sắc mạnh mẽ trong ngày này. Vận may xui qua đi, vận may gõ cửa giúp cho người tuổi Mão nhận được nhiều cơ hội trời ban trong công việc.

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ các mối quan hệ, con giáp này sẽ có được mối làm ăn tốt, hay những công việc làm thêm, việc tay trái giúp kiếm ra bộn tiền. Thu nhập của bản mệnh nhờ đó mà tăng lên đáng kể so với thời gian trước. Kiên trì phấn đấu, giữ vững tinh thần làm việc, người tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến hơn nữa trong tương lai gần.

tu vi ngay 10/3/2022 2
Tử vi ngày 10/3/2022 tiết lộ, tài vận của tuổi Mão sẽ khởi sắc mạnh mẽ trong ngày này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nhờ gặp được quý nhân trong ngày 10/3/2022 nên làm việc thông thuận. Việc kinh doanh càng dễ có lời lãi lớn thu về túi. Trong giai đoạn này, người tuổi Dần ít biến động thăng trầm nên công việc làm ăn khá suôn sẻ. Nhờ có quý nhân đồng hành nên họ không gặp trở lực nào quá lớn. Nhìn chung, người tuổi Dần sẽ được đền đáp xứng đáng cho những khó khăn trắc trở đã phải trải qua.

Theo tử vi ngày 10/3/2022, người tuổi Dần gặp nhiều may mắn sự nghiệp có những bước tiến xa, có khả năng làm giàu. Các cơ hội làm giàu mở ra giúp Dần phất lên nhanh chóng. Bản mệnh cần lên kế hoạch tài chính kĩ càng và cẩn thận để hạn chế rủi ro, thất thoát.

tu vi ngay 10/3/2022 3
Ngày 10/3/2022, người tuổi Dần gặp nhiều may mắn sự nghiệp có những bước tiến xa, có khả năng làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau hôm nay, vận thế đổi dời, 3 con giáp này liên tục may mắn, tài chính gia tăng, lộc phát triền miên

Sau hôm nay, vận thế đổi dời, 3 con giáp này liên tục may mắn, tài chính gia tăng, lộc phát triền miên

Tử vi 12 con giáp chỉ điểm, sau hôm nay, có Quý Nhân kề cận, 3 con giáp này vạn sự hanh thông, danh lợi song toàn, cầu được ước thấy, làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái, hạnh phúc tràn đầy.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 10/3/2022 tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 4 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 5 giờ 11 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 6 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'