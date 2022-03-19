Quý nhân tương trợ, cao nhân chỉ lối, từ ngày 20/3, những con giáp sau có mệnh làm giàu, dư tiền dư của, nhiều đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 19/03/2022 11:55

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây sẽ có mệnh làm giàu, dư tiền dư của, nhiều đếm không xuể từ ngày 20/3/2022.

Tuổi Dần

Nhờ những mối quan hệ xã giao của bản thân, con giáp may mắn này sẽ kiếm được bội tiền trong thời gian tới. Tuy nhiên, tiền bạc đối với họ không phải là tất cả, bạn có thể vì bạn bè và các mối quan hệ mà vung tay. Vậy nên, đi đâu con giáp này cũng được yêu mến, kính trọng. Người này kinh doanh chắc chắn thành tài, thu về rất nhiều lợi lộc cho mình.

Mối quan hệ giữa các cặp đôi vô cùng hài hòa và tốt đẹp. Với những ai đã có gia đình, các thành viên trong nhà luôn cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm, chăm sóc của bản mệnh. Bạn luôn coi gia đình là nơi chốn vững chãi nhất, giúp mình đứng vững trước mỗi thử thách của cuộc sống.

con giap may man
Nhờ những mối quan hệ xã giao của bản thân, người tuổi Dần sẽ kiếm được bội tiền - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn sau ngày 20/3. Trong công việc, bạn sẽ tìm được cơ hội được thăng quan tiến chức, với những người làm ăn kinh doanh thì có khả năng giàu có, càng làm việc càng thành công, đầu tư 1 sinh lời 10, nếu may mắn sẽ trở thành đại gia trong năm nay. Bên cạnh đó, bạn dễ dàng gặp được quý nhân đưa đường, cao nhân chỉ lối giúp thành công mỹ mãn.

Ngoài ra, bạn cũng được hưởng nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Đường tình duyên có đào hoa có nhiều khởi sắc, người độc thân tìm thấy người tâm đầu ý hợp sau khoảng thời gian móng ngóng và chờ đợi. Người đã có gia đình sẽ suôn sẻ và có nhiều niềm vui hằng ngày.

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Người tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn sau ngày 20/3 - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Tài vận của người tuổi Tuất sắp tới có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực và khởi sắc hơn. Trong công việc, bạn đàm phán, hợp tác làm ăn suôn sẻ nhờ tài ăn nói ngoại giao khéo léo, gây được ấn tượng tốt. Dù đối phương khó tính hay khắt khe đến mức nào thì con giáp này cũng có thể giữ được sự bình tĩnh hài hòa, xây dựng thiện cảm để tạo ra điều kiện có lợi cho mình.

Nhờ ngũ hành Thủy sinh Mộc, các cặp đôi người tuổi Tuất cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của đối phương đối với mình. Những mâu thuẫn trước đó không còn tồn tại, mọi chuyện lại tốt đẹp như thuở mới yêu, tình cảm theo đó tăng lên gấp bội.

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Tài vận của người tuổi Tuất sắp tới có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực - Ảnh: Internet
 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 10 ngày tới (20/3-29/3), Chính Ấn tương trợ, những con giáp sau như 'ngồi mát ăn bát vàng', thu nhập tăng lên gấp bội lần

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