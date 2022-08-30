Qua hôm nay (31/8), những con giáp này có tài lộc nở rộ, tiền và quyền đều nắm giữ trong lòng bàn tay, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 17:00

Qua hôm nay (31/8), 3 con giáp dưới đây sẽ gặt hái nhiều niềm vui tài lộc, phất lên trông thấy.

Tuổi Thân

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, những người tuổi Thân có thể thành công trên nhiều lĩnh vực bởi ngay từ khi còn trẻ, những người này đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích cho mình. Con giáp này biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong con người mình. Bản mệnh suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công.

Qua hôm nay (31/8), người tuổi Thân có Thần Tài và quý nhân chiếu cố. Con giáp này có thể vượt mọi khó khăn, vất vả để tiến lên phía trước. Bản mệnh cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, thu nhập có thể gia tăng đáng kể. Nếu tiếp tục phát huy hết năng lực, con giáp tuổi Thân có thể tạo nên thành tích lớn.

con giáp may mắn
 Bản mệnh cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, thu nhập có thể gia tăng đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Mão trời sinh chăm chỉ, tháo vát, có bề ngoài khả ái, lại hòa đồng nên được nhiều người quý mến, có trong tay không ít mối quan hệ tốt đẹp. Qua ngày 31/8, vận quý nhân vượng phát, con giáp tuổi Mão làm bất cứ việc hay đi bất cứ đâu cũng có người ra tay tương trợ, giúp đỡ.

Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào, chuyện tình cảm của con giáp này cũng ngọt ngào hạnh phúc. Thời gian tới, là thời điểm người tuổi Mão thăng hoa, viên mãn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, công việc. Không chỉ có nhà có xe, thăng chức tăng lương mà còn có thể kết hôn, sinh con.

con giáp may mắn
Thời gian tới, là thời điểm người tuổi Mão thăng hoa, viên mãn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sách tử vi - tướng số viết rằng, con giáp tuổi Dần được xem là một trong những con giáp may mắn, thường gặp nhiều quý nhân trong cuộc sống. Chưa kể, bản mệnh cũng là người có trách nhiệm với những việc mình làm, luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển cả tình cảm lẫn tiền tài.

Thời gian gần đây, có thể là giai đoạn khổ tận cam lai của tuổi Dần vì nhiều lý do. Nhưng qua ngày hôm nay (31/8), cuộc sống của tuổi Dần sẽ ngày càng có nhiều diễn biến tích cực. Đặc biệt, người tuổi Dần vốn thông minh, tháo vát lại có ý chí hơn người nếu có cơ hội đầu tư thì không nên bỏ lỡ.

con giáp may mắn
Đặc biệt, người tuổi Dần vốn thông minh, tháo vát lại có ý chí hơn người nếu có cơ hội đầu tư thì không nên bỏ lỡ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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