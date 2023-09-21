Qua hết tháng 9, vạn sự hòa phát, 3 con giáp phất lên bất chấp nghịch cảnh, tắm trong mưa tiền, tình duyên rực sáng

Tâm linh - Tử vi 21/09/2023 06:25

Những con giáp này có tài vận khởi sắc, tình duyên thăng hoa, hãy tận dụng cơ hội.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi là tính tình hiền lành, tốt bụng, luôn cư xử lịch thiệp với mọi người xung quanh. Đặc biệt, người tuổi Hợi được ông trời đối đãi hơn người, con giáp này đứng đầu trong bảng danh sách những con giáp may mắn nhất.

Qua hết tháng 9, người tuổi Hợi được ngôi sao may mắn sáng chiếu khiến họ liên tiếp chiếng thắng trong sự nghiệp. Tài vận liên tục trúng sống, trúng vàng, vận may lớn nhỏ đều đến. họ được ông trời ban nhiều phúc lành, tương lai là người thành đạt.

Qua hết tháng 9, vạn sự hòa phát, 3 con giáp phất lên bất chấp nghịch cảnh, tắm trong mưa tiền, tình duyên rực sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn trời sinh cho bản lĩnh mạnh mẽ, họ thường là người tiên phong trong tư duy và có tầm nhìn chiến lược hướng tới tương lai. Vì sự nghiệp của người tuổi Thìn rất xán lạn. Dù có gặp khó khăn nhưng người tuổi Thìn vẫn tự tin làm việc và sự nghiệp của họ tiến triển tốt.

Theo tử vi dự báo, qua hết tháng 9, người tuổi Thìn liên tiếp gặp may mắn, tài lộc như cầu vồng, sự nghiệp như rồng lên mây. Bản mệnh hãy giữ vững phong độ làm việc, chắc chắn bạn sẽ rất giàu có, sắm xe, mua nhà.

Qua hết tháng 9, vạn sự hòa phát, 3 con giáp phất lên bất chấp nghịch cảnh, tắm trong mưa tiền, tình duyên rực sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất thông minh, trung thực, là người đáng tin cậy vì vậy mà họ luôn được cấp trên tin tưởng, giao nhiều trọng trách. Người tuổi Tuất sở hữu năng lực cá nhân mạnh mẽ và luôn cố gắng phát huy khả năng vốn có của mình mà không cần dựa dẫm vào người khác.

Qua hết tháng 9, tài lộc người tuổi Tuất được Thần Tài phù hộ nên tài vận rất mạnh, thu nhập không ngừng tăng lên. Các khoản thu nhập hầu hết đều đến từ những công việc tay trái, các khoản lợi nhuận từ hợp đồng làm ăn. Người tuổi Tuất tính tình cẩn thận, không tiêu xài hoang phí. 

Qua hết tháng 9, vạn sự hòa phát, 3 con giáp phất lên bất chấp nghịch cảnh, tắm trong mưa tiền, tình duyên rực sáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ nay đến Tết Trung thu, 3 con giáp giỏi kiếm tiền trúng thời vận vàng, thu tiền tỷ liền tay, phát tài tăng lộc, muốn nghèo cũng khó

Từ nay đến Tết Trung thu, 3 con giáp giỏi kiếm tiền trúng thời vận vàng, thu tiền tỷ liền tay, phát tài tăng lộc, muốn nghèo cũng khó

Tử vi có nói, từ nay đến Tết Trung thu, cánh cửa may mắn sẽ mở ra với 3 con giáp này, tài vận hanh thông, sự nghiệp vượng phát, mùa màng bội thu.

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