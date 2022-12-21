Qua hết tháng 12/2022: 3 con giáp đổi vận phát tài, làm nên nghiệp lớn, đổi đời vươn lên hàng đại gia, tiền nhiều khôn xiết

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 13:42

Tử vi nới rằng, qua hết tháng 12/2022, 3 con giáp dưới đây sẽ thu về tài lộc, ăn nên làm ra và đặc biệt có bước chuyển mình mạnh mẽ trong năm Tân Sửu.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có may mắn hiếm ai sánh kịp khi qua hết tháng 12/2022. Trên phương diện Tam Hợp cho thấy, các mối quan hệ xã giao hài hòa giúp con giáp này làm việc gì cũng suôn sẻ, luôn có quý nhân giúp đỡ.

Thời điểm này thích hợp cho người tuổi Tý ký kết hợp đồng, tham gia thi cử,... Con giáp này có thể gặt hái được nhiều thuận lợi từ mối làm ăn trước đó. Nhờ vậy mà túi tiền lúc nào cũng dư dả.

Qua hết tháng 12/2022: 3 con giáp đổi vận phát tài, làm nên nghiệp lớn, đổi đời vươn lên hàng đại gia, tiền nhiều khôn xiết - Ảnh 1
Người tuổi Tỵ có may mắn hiếm ai sánh kịp khi qua hết tháng 12/2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi học, qua hết tháng 12/2022, người tuổi Tuất đã trải qua nhiều biến động. Những tháng đầu năm con giáp này đã gặp không ít khó khăn nên tháng cuối sẽ là vận may để lội ngược dòng.

Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt những người làm ăn kinh doanh có thể gặp được đối tác tiềm năng. Nên từ thời gian này, con giáp tuổi Tuất sẽ có một cuộc sống thăng hoa rực rỡ hơn.

Qua hết tháng 12/2022: 3 con giáp đổi vận phát tài, làm nên nghiệp lớn, đổi đời vươn lên hàng đại gia, tiền nhiều khôn xiết - Ảnh 2
Theo tử vi học, qua hết tháng 12/2022, người tuổi Tuất đã trải qua nhiều biến động - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi cho thấy, qua hết tháng 12/2022, tuổi Hợi đã được nhiều may mắn nhưng chưa phải lúc thịnh vượng nhất. Con giáp này sẽ đạt cực thịnh, tuổi Hợi sẽ tìm được cơ hội tốt để đổi đời, giúp cuộc sống thăng hoa, phú quý hơn.

Đây hứa hẹn sẽ là thời điểm đầy hy vọng với người tuổi Hợi. Con giáp này chỉ cần giữ vững tinh thần thì sự nghiệp sẽ càng thành công vượt trội. Không chỉ được Thần Tài ưu ái mà con giáp này còn có quý nhân ở bên cạnh âm thầm nâng đỡ, giúp tìm kiếm những cơ hội tốt trong sự nghiệp.

Qua hết tháng 12/2022: 3 con giáp đổi vận phát tài, làm nên nghiệp lớn, đổi đời vươn lên hàng đại gia, tiền nhiều khôn xiết - Ảnh 3
Tử vi cho thấy, qua hết tháng 12/2022, tuổi Hợi đã được nhiều may mắn nhưng chưa phải lúc thịnh vượng nhất - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 3 ngày đầu tuần này, Thần Tài ban phát của cải, 3 con giáp trúng đậm một khoản to, tha hồ hốt vàng hốt bạc về nhà

Đúng 3 ngày đầu tuần này, Thần Tài ban phát của cải, 3 con giáp trúng đậm một khoản to, tha hồ hốt vàng hốt bạc về nhà

Trong 3 ngày đầu tuần này, 3 con giáp này sẽ được thần Tài ban phát của cải, tài lộc, nhờ vậy mà những con giáp này sẽ không phải lo lắng về tiền bạc nữa thay vào đó có thể thảnh thơi tận hưởng cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hết tháng 12 tử vi thứ 4 ngày 21/12/2022 tu vi 12 con giap 21/12/2022 con giap may man tử vi cuối tháng 12 tử vi hôm nay tu vi hang ngay tu vi ngay moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục