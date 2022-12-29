Qua hết hôm nay (29/12), 3 con giáp trở mình phát tài, vàng bạc nườm nượp, sự nghiệp vẻ vang, cuối năm huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 29/12/2022 14:04

Tử vi dự báo rằng qua hết hôm nay (29/12) những con giáp này đã đón nhận nhiều may mắn, tài lộc.

Tuổi Dần

Qua hết hôm nay (29/12), con đường tài lộc của tuổi Dần tương đối ổn định. Con giáp này có cơ hội kiếm nhiều tiền. Nếu tích cực và tập trung tâm trí vào việc làm ăn, bản mệnh sẽ thu về nguồn tiền tốt. 

 

Đường tình duyên của tuổi Dần tương đối sáng sủa. Những khúc mắc được giải quyết êm đẹp, mâu thuẫn được hóa giải. Các mối quan hệ trong gia đình trở nên bền chặt, gắn bỏ. Nếu có tranh cãi trước đó thì cả hai đều chủ động làm lành, tình cảm càng thêm ấm áp.

Tuổi Dần có thời gian vui vẻ tận hưởng không khí đoàn viên. Nhờ chỗ dựa tinh thần vững chắc là gia đình, bản mệnh có thể dồn hết toàn bộ tâm huyết để tiếp tục phát triển sự nghiệp, không ngại chông gai.

Qua hết hôm nay (29/12), 3 con giáp trở mình phát tài, vàng bạc nườm nượp, sự nghiệp vẻ vang, cuối năm huy hoàng - Ảnh 1
Qua hết hôm nay (29/12), con đường tài lộc của tuổi Dần tương đối ổn định. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

 

Qua hết hôm nay (29/12), tuổi Ngọ đón nhận tin vui về tài lộc. Sau một thời gian kinh doanh đình trệ, những khoản lợi nhuận cuối cùng cũng đổ về giúp bản mệnh mở cờ trong bụng. Các mối quan hệ làm ăn hợp tác thuận lợi giúp tuổi Ngọ có thể đạt được thành tựu như mong muốn.

 

Với người đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi hay tuyển chọn, cát thần ở bên cạnh sẽ giúp bản mệnh thêm tự tin hoàn thành tốt những việc cần thiết.

Sự nghiệp và tài lộc hanh thông nhưng chuyện tình cảm của tuổi Ngọ vẫn đang gặp một chút vấn đề. Bản mệnh và người ấy vẫn còn khoảng cách cần rút ngắn. Hãy học cách lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau nhiều hơn.

Qua hết hôm nay (29/12), 3 con giáp trở mình phát tài, vàng bạc nườm nượp, sự nghiệp vẻ vang, cuối năm huy hoàng - Ảnh 2
Qua hết hôm nay (29/12), tuổi Ngọ đón nhận tin vui về tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Qua hết hôm nay (29/12), tuổi Tuất đón nhận nhiều may mắn đến với mình. Chuyện làm ăn của con giáp này sắp tới diễn ra suôn sẻ, tiền bạc tự tìm đến cửa. Bản mệnh không cần vất vả nhiều mà vẫn thu lợi nhuận đều. Thời gian tới, tuổi Tuất có thể tìm được nguồn hàng tốt, giá cả phù hợp nên lợi nhuận có thể tăng lên.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh và người ấy yêu nhau lâu nên khả năng về chung một nhà sẽ không còn xa. Các cặp vợ chồng thêm thấu hiểu nhau nên càng yêu thương, gắn bó, thông cảm cho những khó khăn mà cả hai đang gặp phải.

Qua hết hôm nay (29/12), 3 con giáp trở mình phát tài, vàng bạc nườm nượp, sự nghiệp vẻ vang, cuối năm huy hoàng - Ảnh 3
Qua hết hôm nay (29/12), tuổi Tuất đón nhận nhiều may mắn đến với mình. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Ngày mai, thứ Sáu ngày 30/12/2022, 3 con giáp là 'con cưng' Thần Tài, thỏa sức kiếm tiền, tài lộc vượt mặc, của cải dồi dào, vận trình đỏ chót

Ngày mai, thứ Sáu ngày 30/12/2022, 3 con giáp là 'con cưng' Thần Tài, thỏa sức kiếm tiền, tài lộc vượt mặc, của cải dồi dào, vận trình đỏ chót

Ngày mai, thứ Sáu ngày 30/12/2022, vận trình của 3 con giáp này được dự báo sẽ diễn ra suôn sẻ, tài lộc dồi dào.

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