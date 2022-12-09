Qua hết đêm nay, 'nước chảy chỗ trũng': 3 tuổi là con cưng Phật Tổ sống tích đức tiền bạc tự về tay, cuối năm mọi sự đều hanh thông suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 19:16

Tạm biệt những ngày tháng vất vả mưu sinh, những con giáp dưới đây may mắn được Phật Bà chiếu cố, cuối năm mọi sự hanh thông khởi sắc.

Tuổi Dần

Từ trước đến nay, Dần nổi tiếng là con giáp vô cùng chăm chỉ. Họ làm việc với thái độ nhiệt tình, nỗ lực hết sức. Dù gặp phải khó khăn, họ cũng không ngại bỏ công suy nghĩ, tìm cách giải quyết, không chịu đầu hàng số phận. Sự cố gắng của tuổi Dần được mọi người công nhận. Càng về sau, con giáp này càng nhận được nhiều công việc quan trọng, mang lại lợi nhuận cao.

Qua hết đêm nay, 'nước chảy chỗ trũng': 3 tuổi là con cưng Phật Tổ sống tích đức tiền bạc tự về tay, cuối năm mọi sự đều hanh thông suôn sẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người làm ở vị trí lãnh đạo có tâm nhìn xa trông rộng, kinh nghiệm dày dặn giúp họ đưa ra quyết định chính xác, mang lại lợi ích lớn cho tập thể.

Nhờ những yếu tốt này, tuổi Sửu được dự báo là một trong những con giáp có số phát tài trong thời gian cuối năm này. Khối tài sản của họ tăng lên không ngừng, cuộc sống về sau càng ngày càng sung túc.

Tuổi Ngọ

Qua đêm nay, Ngọ chính là một trong những con giáp tốt số, được Thần Tài chiếu cố, dễ dàng đạt được thành công hơn người.

Đối với những người tuổi Ngọ mà đang làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ. Người đầu tư cũng tìm được những dự án tốt, mang lại lợi nhuận cao.

Qua hết đêm nay, 'nước chảy chỗ trũng': 3 tuổi là con cưng Phật Tổ sống tích đức tiền bạc tự về tay, cuối năm mọi sự đều hanh thông suôn sẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Còn riêng với những người tuổi Ngọ làm công ăn lương có sự chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ nên được cấp trên và đồng nghiệp hết sức tin tưởng. Trong thời gian tới, tuổi Ngọ sẽ được đảm nhận những vị trí quan trọng, đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty và bản thân. Những người tuổi Ngọ càng nỗ lực bao nhiêu thì tiền tài công danh càng tìm tới viên mãn bấy nhiêu. Vì vậy, người tuổi Ngọ hãy tranh thủ thời gian này để tạo tiền đề phát triển cho tương lai của mình.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi luôn coi trọng sự nghiệp và muốn mình đạt được những bước phát triển lớn lao trong tương lai, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho những người xung quanh. Vì vậy, họ luôn sẵn sàng nắm bắt những cơ hội trước mắt để phát triển bản thân, mong nhận được sự đánh giá cao của cấp trên.

Qua hết đêm nay, 'nước chảy chỗ trũng': 3 tuổi là con cưng Phật Tổ sống tích đức tiền bạc tự về tay, cuối năm mọi sự đều hanh thông suôn sẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo, qua hết đêm nay, may mắn sẽ đến với những người tuổi Hợi. Bản mệnh có cơ hội đầu tư, kinh doanh nhận được lợi nhuận cao. Trong thời gian tới, tuổi Hợi tài lộc, tiền bạc trong túi ngày một nhiều giúp tuổi Tỵ càng thêm tự tin, nắm bắt các cơ hội tốt, tiền đồ rộng mở.

Ngoài ra, tình yêu đích thực sẽ đến với những người tuổi Hợi, và con giáp này sẽ giàu có nếu nắm bắt được cơ hội. Hầu hết người tuổi Hợi đều can đảm và mạnh mẽ, làm việc gì cũng chăm chỉ và họ sẽ nỗ lực không ngừng vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Phật Bà chỉ đích danh, 3 con giáp là chủ nhân giải độc đắc vào chiều mai (10/12/2022), trúng quả đậm cuối năm đón Tết linh đình

Phật Bà chỉ đích danh, 3 con giáp là chủ nhân giải độc đắc vào chiều mai (10/12/2022), trúng quả đậm cuối năm đón Tết linh đình

Tử vi ngày 10/12/2022 cho thấy, nhờ Phật Bà che chở mà 3 con giáp may mắn này sẽ phúc lộc song toàn, tiền chất như núi, rủng rỉnh sắm Tết.

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