Tử vi ngày 10/12/2022 cho thấy, nhờ Phật Bà che chở mà 3 con giáp may mắn này sẽ phúc lộc song toàn, tiền chất như núi, rủng rỉnh sắm Tết.

Tuổi Hợi Người cầm tinh tuổi Hợi thường có tính cách thân thiện, thích giúp đỡ cho mọi người xung quanh nên được nhiều người yêu thích. Hợi cũng là người dám nghĩ dám làm, có tham vọng và không muốn an phận với sự tầm thường. Ảnh minh họa: Internet Tử vi ngày mai (10/12/2022) cho biết, Hợi sẽ gặp nhiều may mắn hơn về tài chính, khả năng kiếm tiền được kích thích hơn, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, không còn khó khăn gì nữa. Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ được quý nhân đưa đường chỉ lối, tài lộc vượng phát hơn thấy rõ. Đây là thời điểm con giáp ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống.

Quãng thời gian cuối năm, con giáp tuổi Hợi cũng tích lũy được sự thịnh vượng, giàu có hơn mỗi ngày, sự nghiệp của con giáp này đạt được bước thăng tiến đáng kể. Nếu dành thời gian chuẩn bị và biết cách tận dụng thì đây có thể sẽ trở thành một trong những đỉnh cao cuộc đời. Tuổi Tỵ Tỵ thường có tính cách khôn khéo, lanh lợi, biết cách đối nhân xử thế. Tỵ không chỉ có bạn bè thân thiết cả đời, mà còn giỏi kết giao trong mọi tầng lớp. Do đó, con giáp này thường có cơ hội gặp được quý nhân tương đối cao trong những ngày cuối năm này.

Ảnh minh họa: Internet Tử vi ngày mai (10/12/2022) cho thấy, mọi chuyện đến với Tỵ đều thuận lợi trôi chảy, ghi nhận những thành tựu bùng nổ. Đặc biệt, đây cũng là giai đoạn may mắn và có thể có hỷ sự đối với Thìn. Sự nghiệp và chuyện tình cảm đều viên mãn, tuổi Thìn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Được Thần Tài hỗ trợ, tuổi Tỵ khá suôn sẻ trong các dự định và đa số các kế hoạch của con giáp này đều thành công hơn cả mong đợi. Không chỉ cải thiện thu nhập và tình hình tài chính của mình, mà tuổi Tỵ còn có thể nâng tầm vị thế của mình. Đây là điều mà không phải con giáp nào cũng may mắn có được. Tuổi Thân Thân thường có tính cách khôn khéo, lanh lợi, biết cách đối nhân xử thế. Con giáp này không chỉ có bạn bè thân thiết cả đời, mà còn giỏi kết giao trong mọi tầng lớp. Do đó, con giáp này thường có cơ hội gặp được quý nhân tương đối cao trong quãng thời gian cuối năm. Ảnh minh họa: Internet Tử vi ngày mai (10/12/2022) cho thấy, mọi chuyện trở nên thuận lợi với người tuổi Thân, con giáp này ghi nhận những thành tựu bùng nổ. Đặc biệt, đây cũng là giai đoạn may mắn và có thể có hỷ sự đối với Thân. Sự nghiệp và chuyện tình cảm đều viên mãn, tuổi Thân khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Tài vận của người tuổi Thân cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi, thu nhập gia tăng. Kể từ thời gian này trở đi, Thân có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Con giáp này tự nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và quyết tâm đầu tư chơi lớn, cuối năm đón Tết linh đình. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Từ đây đến lễ Giáng Sinh, 3 con giáp có đường tài lộc sáng sủa, vạn sự đều hanh thông, cuối năm lộc lá đầy nhà Tử vi dự báo, khoảng thời gian từ đây đến dịp lễ Giáng Sinh, 3 con giáp may mắn khí vận hanh thông, công danh phát triển. Bản mệnh có cơ hội phất lên giàu có, cuộc sống phủ phê, sung túc.

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