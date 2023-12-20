Qua đêm nay, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG VẬN XUI, mất hết tiền tài, vận may tiêu tan, gặp họa thị phi

Qua đêm nay, tinh thần xuống dốc, Mão không hào hứng gì đến việc kiếm tiền. Vận trình tài lộc của người tuổi Mão sẽ gặp một chút khó khăn, trở ngại. Dù công việc hiện tại ổn định song thu nhập lại không đủ để bạn chi tiêu thoải mái. Con giáp này đang chi tiêu khá nhiều và thiếu tính kiểm soát.

Công việc của tuổi Mão hôm nay không mấy suôn sẻ. Gần đây tâm trạng bạn xuống dốc, không muốn làm việc, mệt mỏi với công việc hiện tại, muốn bỏ việc. Những xích mích với đồng nghiệp, đối tác vẫn chưa được giải quyết, ấm ức nhưng không biết nói ra cùng ai.

Qua đêm nay, tài vận lao dốc, đã đến lúc bạn cần nhìn nhận lại bản thân cũng như đánh giá lại môi trường làm việc của mình. Khi xác định được vấn đề nằm ở đâu, bạn cần đưa ra cách giải quyết phù hợp, không nên để tình trạng hiện tại tiếp diễn quá lâu.

Ảnh minh họa: Internet

Cục diện ngũ hành Thủy Hỏa tương khắc khiến vận tình cảm của con giáp này đi xuống. Những bất đồng trong gia đình có thể trở thành mâu thuẫn, khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi. Người độc thân bị cha mẹ hối thúc chuyện kết hôn trong khi bạn còn mải mê xây dựng sự nghiệp.​​​​​​

Con giáp tuổi Tuất

Qua đêm nay, Thiên Quan ngăn trở, sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ chẳng thể phát triển hanh thông trong thời điểm này. Bạn thường bị cấp trên gây khó dễ, không tạo điều kiện phát huy thế mạnh nên dù cố gắng đến mấy cũng mãi giậm chân. Con giáp này có tham vọng và cũng luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu, song lại quá tự tin vào bản thân, cạm bẫy phía trước hoàn toàn bị bỏ qua bởi không chú tâm đến chi tiết.

Ảnh minh họa: Internet

Mộc khí vượng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bản mệnh. Con giáp này nên chú ý ăn uống đúng giờ, chớ bỏ bữa dù công việc có nhiều đến đâu đi chăng nữa. Khi ăn cũng đừng suy nghĩ quá nhiều đến công việc, bởi đó chính là một nguyên nhân dẫn đến đau dạ dày. Hãy để giờ nào làm việc đấy.

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