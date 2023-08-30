Qua đêm nay (30/8/2023), 3 con giáp độc chiếm tài lộc, vạn sự khởi phát, hốt tiền hốt bạc, ôm trúng rương vàng

Tâm linh - Tử vi 30/08/2023 17:16

Dự đoán qua đêm nay (30/8/2023) là thời điểm vạn sự cát tường, trăm sự thuận lợi, tỉ sự may mắn của những con giáp sau đây.

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo rằng, tài lộc của người tuổi Tuất sẽ dần khởi sắc khi bước qua đêm nay (30/8/2023). Con giáp này có khả năng kiếm được một khoản tiền kha khá nhờ tìm được hướng đi thích hợp với bản thân. Bản mệnh không chỉ kiếm tiền cho mình mà còn có thể giữ mọi người xung quanh cải thiện mức sống.

Bên cạnh đó, tuổi Tuất trở nên hoạt bát hơn dưới sự nâng đỡ của Thực Thần. Bản mệnh luôn có năng lượng dồi dào để tham gia các hoạt động hàng ngày và làm việc năng suất hơn. Đây là một chuyện tốt nhưng tuổi Tuất cũng nên chú ý, đừng làm việc quá sức hay quá ham vui với những cuộc chơi.

Qua đêm nay (30/8/2023), 3 con giáp độc chiếm tài lộc, vạn sự khởi phát, hốt tiền hốt bạc, ôm trúng rương vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng, qua đêm nay (30/8/2023), cuộc sống của người tuổi Ngọ có thể có một số thay đổi tích cực. Nhờ Thần Tài chiếu cố nên tài lộc của con giáp này cực kỳ hanh thông, mọi việc diễn ra suôn sẻ, làm đâu thắng đó. Đến cuối năm 2023, các kế hoạch đầu tư của tuổi Ngọ sẽ có dịp phát tài, phát lộc.

Người tuổi Ngọ đầu tư vào lĩnh vực bất động sản sẽ có cơ hội thu về khoản lời lớn. Đây là thời kỳ tài chính xuất sắc mà không ít người tuổi Ngọ có thể đạt được. Tuổi Ngọ và sao Thái Tuế ở cục diện tương sinh tương hợp nên vận trình tốt đẹp, vượng phát.

Qua đêm nay (30/8/2023), 3 con giáp độc chiếm tài lộc, vạn sự khởi phát, hốt tiền hốt bạc, ôm trúng rương vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi nói rằng, qua đêm nay (30/8/2023), sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra hanh thông. Con giáp này được quý nhân nâng đỡ, có khả năng hoàn thành công việc một cách nhanh chóng, êm đẹp. Bản mệnh có tư duy nhanh nhạy, có bước phát triển vượt bậc.

Tuổi Sửu có tài lộc tăng cao lại biết tận dụng thời cơ, tư duy chủ động nên có thể đạt được hiệu quả tốt, nhận về một khoản lương thưởng kha khá, giúp cuộc sống sung túc hơn. Tuổi Sửu đón may mắn ngập tràn cộng với khả năng giao tiếp khéo léo nên việc mở rộng kinh doanh, phát triển nguồn tài chính diễn ra suôn sẻ.

Qua đêm nay (30/8/2023), 3 con giáp độc chiếm tài lộc, vạn sự khởi phát, hốt tiền hốt bạc, ôm trúng rương vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chú ý ngày 1/7, 2/7, 3/7 âm lịch, 3 con giáp tài lộc vô biên, hốt sạch lộc trời, bất ngờ chuyển vận đỏ, rộng đường thăng tiến

Chú ý ngày 1/7, 2/7, 3/7 âm lịch, 3 con giáp tài lộc vô biên, hốt sạch lộc trời, bất ngờ chuyển vận đỏ, rộng đường thăng tiến

3 con giáp sau vận may vô cùng tốt, có cơ hội thăng quan tiến chức, đường tài lộc cũng có dấu hiệu được cải thiện không còn đau đầu về vấn đề chi tiêu như thời gian trước nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi qua đêm nay tử vi hôm nay tử vi ngày 30/8/2023 tử vi cuối tháng 8 tử vi ngày mai con giap may man tử vi tháng 9

TIN MỚI NHẤT

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 13 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 13 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 1 giờ 43 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe