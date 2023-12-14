Qua đêm nay (14/12/2023), thần tài mang lộc đến cửa nhà, 3 con giáp may mắn vinh hoa, phú quý hội tụ, tiền bạc không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 14/12/2023 14:10

Tử vi dự đoán, qua đêm nay (14/12/2023), 3 con giáp may mắn tiền tài hanh thông, công danh thăng tiến. Nếu biết cách tận dụng thời cơ sẽ trở nên giàu có, sống đời thảnh thơi.

Tuổi Dần

Bước qua đêm nay (14/12/2023), người tuổi Dần vận trình thuận lợi, gặp nhiều điềm lành. Con giáp may mắn có cơ hội mở rộng sự nghiệp, thăng tiến thành công nhờ thắng được liên tiếp nhiều dự án lớn. Đường tài lộc hanh thông, Dần kiếm tiền như nước, dần dần trở nên khá giả, giàu có.

Nếu cứ tiếp tục cố gắng, bản mệnh sẽ sở hữu khối tài sản khổng lồ, cuộc sống “đế vương” không lo không nghĩ. Tuy nhiên, nhiều cơ hội chỉ đến một lần trong đời nên Dần cần cố gắng nắm bắt thật tốt. Biết chọn đúng thời cơ, bản mệnh sẽ lập tức phát tài phát lộc, trở nên giàu có, cuộc sống thảnh thơi không lo không nghĩ.

Qua đêm nay (14/12/2023), thần tài mang lộc đến cửa nhà, 3 con giáp may mắn vinh hoa, phú quý hội tụ, tiền bạc không đếm xuể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vận khí căng tràn, làm ăn phát đạt sau đêm nay (14/12/2023). Dù bị ảnh hưởng của nhiều yếu tố khiến nhiều dự định của con giáp bị trì hoãn nhưng không vì thế mà ngăn được bước đường thăng tiến của con giáp.

Những công việc tay trái của Thân trong thời gian này phát triển không ngừng, mang đến cho bản mệnh món lợi nhuận khổng lồ. Con giáp có thể suy nghĩ đến việc tái đầu tư đển tiếp tục thu lợi hay chuyển hướng sang một lĩnh vực mới để thử thách bản thân. Vận trình đang lên, Thân làm gì cũng thành công.

Qua đêm nay (14/12/2023), thần tài mang lộc đến cửa nhà, 3 con giáp may mắn vinh hoa, phú quý hội tụ, tiền bạc không đếm xuể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Qua đêm nay (14/12/2023), người tuổi Dậu tiền bạc dồi dào, làm gì cũng thuận lợi. Các công việc cần làm đã được con giáp sắp xếp đâu vào đấy từ trước đó nên hiện tại, Dậu chỉ còn giám sát và đợi tiền chảy vào túi

Những mối quan hệ xã hội của Dậu cũng rất phát triển. Tuy không thể trực tiếp gặp mặt nhưng con giáp gây ấn tượng tốt với mọi người nhờ khả năng ăn nói khéo léo. Dự đoán, sắp tới, Dậu có thể gặp được tri kỷ của đời mình, cùng nhau tiến bước trên cả con đường sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Qua đêm nay (14/12/2023), thần tài mang lộc đến cửa nhà, 3 con giáp may mắn vinh hoa, phú quý hội tụ, tiền bạc không đếm xuể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Liên tiếp nửa đầu tháng 12, Thần Tài mang lộc đến nhà, 3 con giáp đụng hỷ sự liên miên, tiền nhiều khôn xiết, quý nhân chờ cửa

Liên tiếp nửa đầu tháng 12, Thần Tài mang lộc đến nhà, 3 con giáp đụng hỷ sự liên miên, tiền nhiều khôn xiết, quý nhân chờ cửa

Đây là 3 con giáp được cho là gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp khi bước sang nửa đầu tháng 12.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi qua đêm nay tử vi ngày 14/12/2023 tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 37 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 11 giờ 20 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 11 giờ 23 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 11 giờ 25 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 11 giờ 27 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 43 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 12 giờ 27 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 13 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng