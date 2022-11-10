Qua đêm nay (10/11), 3 con giáp vẫy tay đón tài lộc, vi vu mua vàng sắm xe, kiếm được bội tiền tích được lắm của, có cuộc sống vương giả trong mơ

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Thân rất ham học hỏi, sẵn sàng đánh đổi để tìm kiếm những điều mới mẻ. Nếu may mắn phát huy được tốt sở thích, sau này bản mệnh sẽ có cơ hội thành công vượt trội.

Thời gian qua, con giáp tuổi Thân gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, khiến tài lộc, tiền bạc giảm sút. Tuy nhiên điều đấy không dễ dàng khiến con giáp này chùn bước. Qua đêm nay (10/11), chỉ cần tuổi Thân vững tâm, mọi mục tiêu đề ra cứ thế mà phát huy thì nhất định sẽ gặt hái "quả ngọt".

Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh, thời gian tới cũng sẽ tìm được cơ hội để phát triển và có thêm một khoản thu nhập mới. Chỉ cần bản mệnh biết vận dụng những gì mình được học, cộng với kinh nghiệm mà bản thân đã tích lũy sau nhiều lần thất bại, không khó để con giáp giành lấy những gì xứng đáng với mình.

Tuổi Tý

Thời gian tới, con giáp tuổi Tý bước vào hạn Tam tai, nhưng lại được 2 cát thần trợ mệnh nên trong nguy có cơ, qua đêm nay (10/11), tuy gặp khó khăn nhưng sự vươn lên của con giáp này lại đạt được thành quả nhất định.

Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự trên các hành trình xa - Ảnh minh họa: Internet

Nếu biết nỗ lực cố gắng, chăm chỉ làm ăn, không nhiễm thói hư tật xấu thì thậm chí còn có thể lật ngược tình thế, trở thành 1 trong những con giáp vững vàng về mặt tài chính, chẳng khi nào hết tiền hay rơi vào cảnh túng thiếu. Thời gian tới, ngũ hành bản mệnh và lưu niên tương sinh sẽ hỗ trợ phần nào cho vận trình của con giáp này, mà biểu hiện rõ nhất phải kể đến ở đây chính là phương diện sức khỏe.

Đa phần người tuổi Tý đều không có bệnh tật gì. Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự trên các hành trình xa, công việc do đó không bị ảnh hưởng, ngày càng tấn tới. Về mặt tình duyên, người tuổi Tý được cho là cũng dễ được như ý khi những người độc thân sẽ có cơ hội gặp được 1 nửa lý tưởng của mình.

Tuổi Dần

Thần số học cho hay, người tuổi Dần vốn tài giỏi, thông minh, vì vậy thời gian tới, được xem như là giai đoạn hoàng kim để con giáp này nắm bắt mọi thứ và đổi đời. Dự kiến, những người cầm tinh con Hổ chuẩn bị tinh thần đón hỷ sự, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, không những thế còn có hướng đi mới trong tương lai.

Con giáp tuổi Dần hoàn toàn có thể đổi đời trong một nốt nhạc, cuộc sống lẫn sự nghiệp và tài vận đều viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp cho hay, thời gian gần đây, người tuổi Dần không được sao tốt chiếu mệnh cộng thêm bản mệnh có tiểu nhân cản đường, quậy phá nên thường phải "lên bờ xuống ruộng" với những thăng trầm của cuộc đời. Song, nhờ vậy con giáp này dần rèn luyện được cho mình ý chí phấn đấu, tự tin hơn, chín chắn hơn hẳn.

Với các yếu tố đó, thời gian tới đây, dù rằng vẫn phải đối diện với chút sóng gió vì tam tai nhưng người tuổi này vẫn vững tâm vượt qua và lội ngược dòng. Qua đêm nay (10/11), con giáp tuổi Dần hoàn toàn có thể đổi đời trong một nốt nhạc, cuộc sống lẫn sự nghiệp và tài vận đều viên mãn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.