"Qua cơn bĩ cực" Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp bất ngờ đổi vận vào nửa cuối tháng 3 dương lịch, giàu lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 05/03/2022 21:00

Nửa cuối tháng 3 dương lịch sắp tới, 3 con giáp này sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng nên làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Mão

Cũng nằm trong danh sách con giáp thành công nửa cuối tháng 3 dương lịch sắp tới là người tuổi Mão. Trong thời gian này, đường công danh sự nghiệp của Mão sẽ được trải rộng và bằng phẳng hơn không ít.

Sự hào phóng và những nỗ lực không ngừng nghỉ của Mão trong thời gian vừa qua cuối cùng cũng được đền đáp. Con giáp này sẽ nhận được một khoản tiền hậu hĩnh cho những cố gắng của mình trong thời gian vừa qua. Không chỉ thế, còn có một thần tài xuất hiện và đầu tư cho Mão để con giáp này tiếp tục phát triển các đam mê và sự nghiệp của mình. Vận may thời gian tới của Mão vô cùng tốt, các phương diện của Mão đều gặp được may mắn.

Cũng trong thời gian này, chuyện tình cảm của Mão sẽ cực kỳ thăng hoa và đong đầy. Vận đào hoa tăng cao sẽ mang đến cho Mão nhiều cơ hội gặp được "đúng người". Mão sẽ có hàng tá vệ tinh vây quanh, chuyện hẹn hò sẽ diễn ra rất ngọt ngào và lãng mạn. Hãy kiên nhẫn một chút, định mệnh của Mão sắp xuất hiện rồi.

Tuổi Mùi

Nửa cuối tháng 3 dương lịch sắp tớiđược Lục Hợp nâng đỡ nên biết cách làm ăn. Ngày nghỉ người ta rong chơi nhưng bạn vẫn bươn chải, trời Phật nhìn thấy sự cố gắng đó của bạn nên sẽ mở ra cho bạn nhiều cơ hội công việc khác tốt hơn.

 

'Qua cơn bĩ cực' Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp bất ngờ đổi vận vào nửa cuối tháng 3 dương lịch, giàu lên trông thấy - Ảnh 1

Ảnh minh họa

 

Vậy nên, cơ hội làm ăn mới chắc chắn sẽ thành công, được quý nhân giúp đỡ, nếu có thể nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp, được quý nhân giúp đỡ thì cuối cùng chắc chắn sẽ có nhiều thăng tiến, tạo được nhiều cơ hội làm ăn phát tài. 

Gia đình của người tuổi Tỵ cũng ngày một sung túc, đủ đầy hơn rất nhiều so với bây giờ, nếu không muốn nói là giàu sang bậc nhất, không thiếu thứ gì.

Tuổi Hợi

 

Người tuổi Hợi có mắt nhìn người, sống chân thành và cũng được nhận lại những điều tốt đẹp. So với những con giáp khác, tuổi Hợi khá linh hoạt, họ là những người can đảm và tháo vát, có phúc khí sâu dày trong đời nên làm việc gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Có thể nói, những người tuổi Hợi không mưu cầu giàu sang phú quý, họ chỉ mong được bình yên sống hạnh phúc, nhưng những thứ họ nhận được thì ngoài sức mong đợi.

 

Nửa cuối tháng 3 dương lịch sắp tới, tuổi Hợi sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, vì họ làm mọi việc bằng trái tim, và thái độ tích cực nên trong vòng nửa đầu năm 2022 này sẽ gặt hái được nhiều thành công đáng mong đợi. Nếu biết nắm bắt thời cơ, có thể tuổi Hợi sẽ đổi đời trong năm nay.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 3 ngày tới "thiên thời, địa lợi', tiền tài 'rơi trúng đầu', 3 con giáp giàu sang khó ai bì kịp, "ngủ trên đống tiền"

Đúng 3 ngày tới "thiên thời, địa lợi', tiền tài 'rơi trúng đầu', 3 con giáp giàu sang khó ai bì kịp, "ngủ trên đống tiền"

Đúng 3 ngày tới, mọi chuyện sẽ rất khác với 3 con giáp này. Đây chính là thời gian bạn có thể thở phào nhẹ nhõm ngồi hưởng thành quả sau bao nỗ lực của bản thân.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp bói vui bói vui tài lộc

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 5 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 6 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 7 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'