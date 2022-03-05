Sách trời dự đoán: 15 ngày tới, cát tinh chiếu rọi song hành cùng Thần Tài ghé thăm 3 con giáp "vụt sáng thành đại gia", giàu nức tiếng

Người tuổi Mùi chân thành, hữu dũng hữu mưu, phàm bất cứ việc gì cũng chỉ muốn dựa vào bản thân, không thích sử dụng những thủ đoạn mờ ám, khi gặp vấn đề sẽ luôn bình tĩnh mà xử lý. 15 ngày tới, cát tinh “phúc lộc”, ”lộc huân” xuất hiện trong cung mệnh nên cơ hội đổi đời, đổi vận không ngừng đến với con giáp này. Chỉ cần kiên trì nắm bắt ắt con giáp này sẽ hóa rồng, hóa phượng.

Người tuổi Mùi chân thành, nghĩa khí, đặc biệt luôn có được những mối nhân duyên tốt đẹp, thời gian tới, con giáp này sẽ được quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, cuộc sống suôn sẻ, và sẽ có chuyện tình cảm nồng nàn, ngọt ngào.

Tử vi 15 ngày tới cho biết mặt công việc tuổi Tị được Tam Hội tương trợ nên công việc thuận lợi, không có rắc rối xảy ra trong ngày, nghỉ ngơi thoải mái. Bạn được mọi người yêu quý, giúp đỡ, dễ mà có thành tích tốt trong sự nghiệp ở thời gian tới.

Ảnh minh họa

Tài vận vụt sáng lại có quý nhân giúp sức, con giáp này được mọi người yêu quý, giúp đỡ, dễ mà có thành tích tốt trong sự nghiệp ở thời gian tới. Cục diện hai hành Hỏa tương hòa nên dãy nghe theo trái tim mình nhiều hơn Tị nhé. Chỉ cần bạn bớt chút thời gian thăm hỏi người mà mình thầm thương trộm nhớ thì biết đâu vào một ngày gần đây họ sẽ trở thành một nửa đích thực của bạn.

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn vốn đã có tính ngông cuồng, mạnh mẽ và đôi lúc hơi ngạo mạn. Trong cuộc sống, tuổi Thìn tài giỏi và thông minh, biết cách nắm bắt cơ hội để thay đổi cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, và họ cũng là người sẵn sàng theo đuổi sự tiến bộ. Người tuổi Thìn luôn nỗ lực để khiến bản thân có giá trị, để được mọi người kính trọng, vì vậy họ không ngừng nỗ lực làm việc để được công nhận.

15 ngày tới cuộc sống tuổi Thìn có nhiều chuyển biến tích cực, họ không những được đền đáp với những gì đã từng bỏ ra mà còn gặp được cơ hội để thực hiện ước mơ được ấp ủ bao lâu nay. Trong khoảng nửa đầu năm 2022 này, tuổi Thìn sẽ được quý nhân chiếu cố, đối với những người có năng lực thì sẽ kiếm được nhiều tiền, tài lộc vượng phát, gia đạo thuận hòa, êm ấm, hạnh phúc từng ngày.

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo