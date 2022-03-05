Đúng 21 ngày tới, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp mang "túi ba gang" hốt vàng hốt bạc, gàu nhanh chóng mặt

Tuổi Mão là những người nổi tiếng với sự đơn giản, không thích cầu kì. Đã thế những người cầm tinh con mèo còn hiền lành, nhút nhát, khoe khoang là chuyện chẳng bao giờ có ở những người này. Vậy nên, ngay lần gặp đầu tiên, nhiều người lầm tưởng người ta không biết gì cũng chẳng làm gì nên hồn. Nhưng có một thực tế tuổi Mão thường hay làm sếp. Thế nên, họ thường bị cho là dựa hơi hoặc quan hệ gì đó mà thăng chức.

21 ngày tới cơ hội thăng tiến cao cũng đồng nghĩa với việc tiền tài ùn ùn kéo tới với những người tuổi Mão. Hơn nữa, tuổi Mão sinh ra vốn đã có phúc khí giàu sang, dù nền tảng gia đình không phải là loại phú quý nhưng vì cố gắng nỗ lực cùng với khả năng kiếm tiền giỏi thì sớm muộn gì họ cũng trở thành người giàu. Thế nên, đừng bị vẻ bên ngoài của họ đánh lừa, Mão không thích trưng diện không đồng nghĩa với việc nghèo khổ, trong nhà họ có cả núi tiền núi bạc đó nha!

21 ngày tới tuổi Dần được Tam Hợp nâng đỡ nên rảnh rang, không phải dính líu tới công việc, có thời gian cho bản thân nhiều hơn. Bạn làm thuê hay làm tự do cũng có người âm thầm đứng phía sau giúp đỡ.

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Nhờ cục diện Mộc sinh Hỏa nên tình cảm có tin vui, nhiều bạn tuổi này sắp có tin vui hỷ sự trong họ hàng hoặc của chính bản thân mình. Tình cảm được gắn bó khăng khít và bền chặt nhờ vào sự chủ động vun vén của cả hai.

Chuyện tiền bạc chịu ảnh hưởng từ Thiên Tài nên dễ có trúng thưởng hoặc được thưởng bất ngờ. Tuy nhiên con giáp này cần sống lý trí để bảo vệ bản thân khỏi những trò chơi đỏ đen, dấn thân vào đó chỉ có nước đi đến đường cùng mà thôi.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn có trí tuệ xúc cảm cao, làm việc gì cũng mềm mỏng, biết khắc phục tính cứng nhắc, biết tận dụng ưu điểm của mình để có những bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp và cuộc sống. So với những con giáp khác, tuổi Mão sống biết điều, kính trọng người tài giỏi, biết giúp đỡ người yếu thế, vì vậy bất kể gặp phải khó khăn gì họ cũng có người sẵn lòng đứng ra giúp đỡ.

21 ngày tới này, tuổi Mão là con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn, nhờ có thái độ sống tốt mà tài vận và tình cảm đều có nhiều chuyển biến tích cực. Trong vòng nửa đầu năm 2022 này, cuộc sống tuổi Mão sẽ bước lên tầm cao mới, nếu như không giàu có như mong đợi thì cũng vẹn toàn mọi thứ, khó khăn cũng được giải quyết.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo