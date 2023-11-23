Qua 3 ngày cuối tuần (24/11 - 26/11), 3 con giáp bỏ bớt gánh nặng, may mắn song hành, thu hút tiền bạc, niềm vui tràn đầy

Tâm linh - Tử vi 23/11/2023 10:24

Con giáp nào phát tài nhờ có quý nhân chỉ lối, cát tinh trợ vận khi qua 3 ngày cuối tuần? Hãy theo dõi trong bài viết dưới đây để tìm ra câu trả lời nhé!

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là con giáp phát tài bởi bạn được cát tinh phù trợ hết mực khi qua 3 ngày cuối tuần. Người làm đầu tư hoặc buôn bán sẽ tìm tìm ra được con đường đúng hướng để đón lấy cơ hội kiếm tiền cho mình. Bạn không còn đi theo những lối mòn được người khác vẽ sẵn ra nữa mà không ngại mở lối đi riêng.

Thời điểm này, bản mệnh cũng cần chú ý tham khảo ý kiến của người xung quanh, đừng quá khăng khăng nghe theo ý của cá nhân mình để tránh những rủi ro không đáng có. Nhận tiền về tay, bạn có thể thoải mái chi tiêu, nhưng nhớ hãy để lại một khoản để tiếp tục đầu tư và dự phòng cho tương lai đấy nhé, đừng biến mình thành con giáp hay vay tiền.

Qua 3 ngày cuối tuần (24/11 - 26/11), 3 con giáp bỏ bớt gánh nặng, may mắn song hành, thu hút tiền bạc, niềm vui tràn đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Qua 3 ngày cuối tuần, người tuổi Thìn có thể hoàn toàn yên tâm kê cao gối ngủ khi cát khí rất vượng, nhiều chuyện may mắn cùng ghé thăm một lúc. Tài lộc có dấu hiệu sẽ ào ào đổ về nhà bạn, lộc lá nhiều không kể xiết khi có nhiều cát tinh cùng tụ hội.

Thời điểm này, người làm công ăn lương có thêm nhiều khoản thu từ lương thưởng, còn người kinh doanh thì buôn bán phát đạt, lợi nhuận tăng cao. Đây cũng là quả ngọt mà thời gian qua bạn đã làm việc hết sức mình thì tất nhiên sẽ nhận được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Đáng chú ý, nhiều cơ hội tốt sẽ bùng nổ trong thời gian sắp tới này nên bạn nhớ chú ý chuẩn bị tinh thần ngay từ bây giờ nhé. Bạn sẽ giành được vị trí xứng đáng cũng như tìm kiếm được không gian phát triển trong tương lai.

Qua 3 ngày cuối tuần (24/11 - 26/11), 3 con giáp bỏ bớt gánh nặng, may mắn song hành, thu hút tiền bạc, niềm vui tràn đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tài lực của người tuổi Tị khá dồi dào khi qua 3 ngày cuối tuần. Con giáp này không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính. Nếu có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì bạn nên bắt tay vào thời điểm này bởi tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Có thể người làm ăn kinh doanh sẽ phải không ngừng cố gắng, chuyển động liên tục nếu muốn bắt kịp với nhiều điều thay đổi đấy nhưng bạn sẽ nhận ra rằng sự năng động và tự chủ sẽ giúp bạn kiếm được những cơ hội phát triển rất tốt, dù có hơi vất vả một chút nhưng thành quả nhận được sẽ rất xứng đáng.

Qua 3 ngày cuối tuần (24/11 - 26/11), 3 con giáp bỏ bớt gánh nặng, may mắn song hành, thu hút tiền bạc, niềm vui tràn đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

40 ngày cuối năm 2023, 3 con giáp làm ăn gặp thời cơ vàng, trúng quả cực đậm, hốt trọn tiền tài, làm gì cũng may mắn hơn người

40 ngày cuối năm 2023, 3 con giáp làm ăn gặp thời cơ vàng, trúng quả cực đậm, hốt trọn tiền tài, làm gì cũng may mắn hơn người

Dưới đây là những con giáp giàu có được Thần Tài ghé thăm, hốt tài hốt lộc trời ban, làm việc gì cũng thuận lợi trong 40 ngày cuối năm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tuần tử vi ngày 23/11/2023 tử vi cuối tháng 11 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi cuối năm 2023

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 2 giờ 27 phút trước
Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Dinh dưỡng 2 giờ 57 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ