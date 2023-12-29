Qua 00h đêm nay (30/12/2023), 3 con giáp vận vượng quý nhân, công danh thăng tiến, sớm tậu được xe, mua được nhà, an cư lạc nghiệp

Tâm linh - Tử vi 29/12/2023 23:07

Khoảng thời gian này, 3 con giáp sau được dự đoán mệnh son số đỏ, rũ bỏ nghèo khó, phát tài như mong đợi.

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu nhất định không được bất cẩn trong ngày Kiếp Tài xuất hiện vì nhiều thứ có thể thay đổi vào phút cuối cùng dù bạn muốn hay không. Lúc đó cần nhất là khả năng ra quyết định của bạn chứ không phải ngồi đó mà than trách.

Quan trọng nhất là khả năng ứng biến của bạn, khi khó khăn thì bạn càng bình tĩnh, ra quyết định dứt khoát. Nhìn chung, đừng quá lo ngại vì việc gì cũng có thể xử lý trong êm đẹp.

Qua 00h đêm nay (30/12/2023), 3 con giáp vận vượng quý nhân, công danh thăng tiến, sớm tậu được xe, mua được nhà, an cư lạc nghiệp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

Qua 00h đêm nay (30/12/2023), 3 con giáp vận vượng quý nhân, công danh thăng tiến, sớm tậu được xe, mua được nhà, an cư lạc nghiệp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tự tin, dám nghĩ dám làm và lạc quan, vui vẻ... là những nét tính cách nổi bật của người tuổi Dần. Vào ngày cuối cùng của năm 2023, những người sinh năm Dần sẽ mở ra một giai đoạn liên tục gặp may mắn trong công việc và cuộc sống. 

Trong sự nghiệp, người tuổi Dần có thể sẽ gặp được một số cơ hội mang lại những đột phá lớn. Con giáp này có tinh thần đồng đội tốt và không ngại khó ngại khổ nên không khó để họ trở thành "ngôi sao chốn công sở". Tuy nhiên, tuổi Dần phải thận trọng khi giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp vì đôi khi sự thẳng thắn của họ sẽ khiến đối phương tổn thương. Nếu không khéo léo, con giáp này sẽ rất dễ gây thù chuốc oán và bị tiểu nhân chọc phá.

Qua 00h đêm nay (30/12/2023), 3 con giáp vận vượng quý nhân, công danh thăng tiến, sớm tậu được xe, mua được nhà, an cư lạc nghiệp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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