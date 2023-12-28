Đúng 5 ngày tới (1/1/2024), 3 con giáp phúc lộc đầy nhà, bội thu bạc tỷ, mùa xuân viên mãn, tình tiền như ý

Đúng 5 ngày tới (1/1/2024), công việc của Tuất không được như ý. Cấp dưới, bạn làm ăn không nhiệt tình, không muốn bản mệnh thành công. Con giáp này phải đối diện với nhiều tình huống khó xử gây bất lợi cho bản thân.

Vận tình cảm của tuổi Tuất cũng rơi vào bế tắc, bản mệnh còn hay cáu gắt với những người thân thiết. Đôi lúc rơi lệ, không phải vì đau lòng mà do thấy mình bị oan ức, không giải oan được. Sống tốt nhưng bản mệnh hay gặp phải bạn bè xấu tính, thích chơi xấu nhau, ghen ghét nhau.

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong mắt người xung quanh, tuổi Tỵ chính là những người khéo léo, tinh tế và luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo. Khi đã có kế hoạch cụ thể, con giáp này thường nỗ lực hết mình để theo đuổi và hiếm khi ngại khó, ngại khổ. Có lẽ vì thế mà họ thường nhận được sự đánh giá cao từ bạn bè, đồng nghiệp xung quanh và luôn toả sáng trong mọi công việc.

Đúng 5 ngày tới (1/1/2024), nhờ cát tinh soi chiếu mà người tuổi Tỵ có thể thoải mái phát triển các kỹ năng cũng như theo đuổi cơ hội "trời ban". Với tuổi Tỵ làm kinh doanh, đây là thời điểm lý tưởng để con giáp này mở rộng quy mô làm ăn và tham gia đầu tư các dự án mạo hiểm. Mặc dù đây là những kế hoạch có khả năng sinh lời cao nhưng tuổi Tỵ không nên vội vàng, họ cần cân nhắc kỹ và tham khảo ý kiến từ người xung quanh để tránh rơi vào cảnh trắng tay.

Những người sinh ra dưới bản mệnh này phải học cách buông bỏ một số vướng mắc trong quá khứ và giữ thái độ cởi mở trong các mối quan hệ. Tuổi Tỵ cũng nên chú ý đến việc giao tiếp và giải quyết các vấn đề tình cảm một cách hợp lý để cả hai bên có thể phát triển cân bằng. Cẩn thận tìm hiểu nhu cầu của đối phương và làm cho mối quan hệ trở nên sâu sắc, phong phú hơn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.