Phúc Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp giàu có nứt ví, ăn rồi làm chủ trong 10 ngày tới: Gặp xui xẻo hóa bình an, kiếm tiền nhẹ như không, vận mệnh cát tường

Tâm linh - Tử vi 30/11/2023 12:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây hầu bao rủng rỉnh, nhận lấy nhiều điều tốt đẹp trong 10 ngày tới.

Tuổi Thân

Đối với tuổi Thân, rũ bỏ những khó khăn và cả tiểu nhân quấy phá cản đường, hay những áp lực phải chịu đựng trong ngày tháng trước đó, bản mệnh có con đường tài lộc suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ vào nhà. Trong 10 ngày tới, tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi Thần May mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió, có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế. Thời điểm này là thời kỳ hoàng kim, thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến.

Đặc biệt người tuổi Thân nếu đang làm ăn kinh doanh sẽ càng có cơ hội đổi đời khi tìm được hướng đi phù hợp cho ngành nghề mình đang theo đuổi. Riêng với những người làm công ăn lương thì bạn cũng luôn được cấp trên đánh giá cao. Bởi vậy, thời gian tới tuổi Thân sẽ được tăng lương tăng thưởng là điều dễ hiểu, cuộc sống cũng vì thế mà viên mãn thuận lợi hơn rất nhiều.

Phúc Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp giàu có nứt ví, ăn rồi làm chủ trong 10 ngày tới: Gặp xui xẻo hóa bình an, kiếm tiền nhẹ như không, vận mệnh cát tường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là người hiền lành, dĩ hòa vi quý và sống đức độ nên trời Phật thương yêu, quý nhân chiều chuộng. Đây là lý do vì sao dù không tranh quyền đoạt lợi, không ham vật chất nhưng Hợi chưa bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu, tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại.

Bước vào thời hoàng kim của cuộc đời Hợi sẽ đến trong 10 ngày tới, Hợi sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Vận tài lộc của Hợi cũng thăng hoa tột đỉnh, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen. Hợi là người khôn ngoan, không sợ khổ cực và biết người biết ta. Họ ham học hỏi, không ngại nhận sai và có tinh thần cầu thị nên càng cố gắng càng đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Con giáp giàu có này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng hờn.

Phúc Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp giàu có nứt ví, ăn rồi làm chủ trong 10 ngày tới: Gặp xui xẻo hóa bình an, kiếm tiền nhẹ như không, vận mệnh cát tường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn bản chất thông minh, lanh lợi. Họ nhanh nhẹn không chỉ ở hành động mà còn là lời nói. Người tuổi này cũng khá kiên trì, kiên định với mục tiêu của mình. Khi đã xác định được mục tiêu, Thìn đều cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu đó chứ không dễ gì nản lòng, bỏ cuộc.

Trong 10 ngày tới, con giáp tuổi Thìn được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân đưa đường chỉ lối. Sự nghiệp của Thìn có những bước phát triển không ngừng. Người tuổi này nếu làm lãnh đạo sẽ giúp doanh nghiệp của mình phát triển vượt bậc.

Con giáp này có động lực và Thìn sẽ tiếp tục làm việc hướng tới mục tiêu của mình và cuối cùng đạt được thành công lớn.

Phúc Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp giàu có nứt ví, ăn rồi làm chủ trong 10 ngày tới: Gặp xui xẻo hóa bình an, kiếm tiền nhẹ như không, vận mệnh cát tường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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