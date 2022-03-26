PHÚC lớn, MỆNH lớn, 3 con giáp tai qua nạn khỏi, trở mình đón PHÚ QUÝ, biến nguy thành an, cuộc sống trải thảm hoa trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 26/03/2022 08:00

Tử vi 12 con giáp dự đoán, 30 ngày tới, 3 con giáp may mắn biến nguy thành an, sắp đón cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.

Tuổi Thìn

Phần lớn người tuổi Thìn đều có khí chất phú quý và năng lực phi thường. Con giáp này thông minh lại có đầu óc kinh doanh. Vì vậy mà đường quan lại của họ cũng khá tốt.

 

30 ngày đại phú đại quý sắp đến với con giáp may mắn này. Bản mệnh nhận được nhiều cơ hội đổi đời đầy hứa hẹn. Sự nghiệp từ đay bước sang một trang mới vô cùng hoàn hảo. 

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0 ngày đại phú đại quý sắp đến với con giáp may mắn này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh người tuổi Hợi tính tình lương thiện, tử tế, có đức tin chân thành. Trong cuộc sống thường ngày họ không phải là những người hoạt bát. Điều này một phần là vì tích cách không thích tranh giành, thường khiêm nhường, mức độ hợp tác cao.

30 ngày tới, Hợi có được sự chở che phù hộ của Thần Phật. Cuộc đời họ sống trong cảnh bình an, hiếm khi gặp tai ương, hoạn nạn. Tiền tài cũng đổ về đếm không ngơi tay.

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30 ngày tới, Hợi có được sự chở che phù hộ của Thần Phật - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thường nhẹ nhàng, suy nghĩ tinh tế. Họ cũng rất dễ mềm lòng. Trong công việc họ không phải là người hấp tấp. Họ thường làm việc một cách gọn gàng, ngăn nắp và hoàn thành mọi việc ổn thỏa.

Mão cũng nhận được sự quan tâm, che chở của Phật tổ nên cuộc sống gặp nhiều điều tốt lành, tài vận hanh thông, phú quý giàu sang. 30 ngày tới chính là lúc Mão "vận khí lên hương", bắt đầu đổi đời.

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Mão cũng nhận được sự quan tâm, che chở của Phật tổ nên cuộc sống gặp nhiều điều tốt lành, tài vận hanh thông, phú quý giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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