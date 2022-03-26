Hào quang NHẬT NGUYỆT quy về một mối, 3 con giáp đón PHÚ QUÝ vượng như nước, cầu TÀI đắc TÀI, cầu LỘC đắc LỘC, mua nhà, tậu xe trong 2 ngày đầu tuần (28/3 - 29/3)

Theo tử vi 12 con giáp, 2 ngày đầu tuần (28/3 - 29/3), 3 con giáp nhận nhiều lộc trời cho, dễ dàng tích lũy của cải, ai ai cũng phải ghen tỵ.

Tuổi Mão Người tuổi Mão nhẹ nhàng, mặc dù nói sự nghiệp của con giáp này không phải quá rực rỡ nhưng tài vận và vận may của đời luôn tốt đẹp, đặc biệt là về Thiên tài. Theo dự đoán 2 ngày đầu tuần tới đây sẽ là lúc "Thiên Hỉ" và " Ngọc Đường" soi chiếu nên sẽ có nhiều tin vui đến với con giáp may mắn này. Bản mệnh chỉ cần vực dậy tinh thần, chịu thương chịu khó thì trời ắt không phụ.

Theo dự đoán 2 ngày đầu tuần tới đây sẽ là lúc "Thiên Hỉ" và " Ngọc Đường" soi chiếu nên sẽ có nhiều tin vui đến với con giáp may mắn này - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Người tuổi Tuất thẳng thắn, lương thiện, luôn sống chính nghĩa, tài vận cả đời tuy không phải quá xuất chúng nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân cũng có được cuộc sống đầy đủ. Nhật nguyệt quy tụ xuất hiện trong cung mệnh nên bản mệnh có thể thông qua các mối quan hệ mà tạo dựng một sự nghiệp hanh thông với nguồn thu nhập dồi dào. Từ đây cuộc sống ngày càng khá khẩm, hạnh phúc vô biên.

Nhật nguyệt quy tụ xuất hiện trong cung mệnh nên bản mệnh có thể thông qua các mối quan hệ mà tạo dựng một sự nghiệp hanh thông - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Người tuổi Mùi thông minh, cử chỉ nhã nhặn, thẳng thắn. Trong thời gian 2 ngày đầu tuần tới, tài vận và vận quý nhân của con giáp này vượng phát. Người tuổi Mùi có thể đón nhận rất nhiều cơ hội may mắn, không chỉ công việc thăng tiến mà thu nhập cũng tăng lên gấp bội. Chuyện tình cảm của con giáp này cũng thăng hoa rực rỡ, nhờ vậy vận thế vô cùng vượng. Người tuổi Mùi có thể đón nhận rất nhiều cơ hội may mắn, không chỉ công việc thăng tiến mà thu nhập cũng tăng lên gấp bội - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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