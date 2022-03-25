Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/3/2022, 'đầu xuôi đuôi lọt' 3 con giáp mở cửa đón GIÓ TÀI LỘC, vượt qua thử thách, chạm tay tới đỉnh THÀNH CÔNG một cách thuyết phục

Tâm linh - Tử vi 25/03/2022 06:12

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Thứ Bảy 26/3/2022, 3 con giáp may mắn mở cửa đón nhiều tài lộc, vạn sự hanh thông.

Tuổi Mão

Trong ngày Thiên Ấn nhập cục, mọi việc của người tuổi Mão đang thuận lợi hơn khi mà con giáp này được phát huy ưu điểm của mình, cơ hội nghề nghiệp của bạn đang có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Hôm nay phù hợp để đưa ra quyết định quan trọng cho tương lai của bản thân.

Chỉ cần nghiêm túc với định hướng hiện tại của bản thân, cộng với việc không ngừng cố gắng vươn lên, những chú Mèo sẽ sớm có cơ hội thăng tiến trong bất cứ ngành nghề nào đã lựa chọn. Những bạn làm các ngành liên quan đến học thuật như bác sĩ, kĩ sư, luật sư… sẽ gặt hái được rất nhiều may mắn nổi trội trong hôm nay.

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Trong ngày Thiên Ấn nhập cục, mọi việc của người tuổi Mão đang thuận lợi hơn khi mà con giáp này được phát huy ưu điểm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hôm nay người tuổi Mùi có một vận trình hanh thông suôn sẻ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió không có chướng ngại. Con giáp này đang nhận được sự ủng hộ của mọi người, lại thêm sự cố gắng tự thân, bạn cứ thế tiến băng băng về phía trước, hoàn thành mọi nhiệm vụ kế hoạch với kết quả xuất sắc hơn cả dự tính.

Thêm Thực Thần trợ mệnh, những chú Dê có lộc trời ban, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Bạn dễ xây dựng được những mối quan hệ xã giao, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, mệnh chủ cũng cần phân biệt rõ những đối tượng tốt – xấu để tránh tình trạng bị tiểu nhân lợi dụng, khiến bản thân chịu thiệt thòi sau này.

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Hôm nay người tuổi Mùi có một vận trình hanh thông suôn sẻ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió không có chướng ngại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Được Tam Hợp che chở, người tuổi Hợi có thể giải quyết ổn thỏa mọi công việc, nhiệm vụ trong hôm nay. Đặc biệt mang đến điềm may về kí kết hợp đồng, làm ăn kinh doanh. Khách hàng tự tìm đến, đối tác làm việc dễ chịu, đôi bên đạt được sự thống nhất nên sự kiện diễn ra nhanh chóng, thuận buồm xuôi gió, thành công mĩ mãn.

Lại thêm Chính Quan nâng đỡ, khả năng thăng tiến của con giáp may mắn trong thời gian tới là khá lớn. Chính vì thế, nếu muốn đạt được mục tiêu của mình, con giáp này cần cố gắng hết sức để vượt qua thử thách trước mắt. Hãy cứ tự tin vào chính năng lực của mình.

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Được Tam Hợp che chở, người tuổi Hợi có thể giải quyết ổn thỏa mọi công việc, nhiệm vụ trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Bảy 26/3/2022 của 12 con giáp: Mão - Mùi có lộc trời ban, 'năng nhặt, chặt bị' của cải hơn người, Thìn - Tỵ Kiếp Tài đe dọa vận trình tài lộc, lơ là mất ngay cơ hội

Tử vi thứ Bảy 26/3/2022 của 12 con giáp: Mão - Mùi có lộc trời ban, 'năng nhặt, chặt bị' của cải hơn người, Thìn - Tỵ Kiếp Tài đe dọa vận trình tài lộc, lơ là mất ngay cơ hội

Tử vi ngày mới, Thứ Bảy 26/3/2022 của 12 con giáp dự đoán, Mão - Mùi có lộc trời ban, 'năng nhặt, chặt bị' của cải hơn người, Thìn - Tỵ Kiếp Tài đe dọa vận trình tài lộc, lơ là mất ngay cơ hội. Cùng xem hết để biết chi tiết nhé!

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