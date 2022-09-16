Phúc lớn "đỡ" không hết của top 3 con giáp có số làm quan làm tướng, giỏi tài kinh doanh, tố chất lãnh đạo ngời ngời, trăm người mến vạn người thương

Nói về tài nói năng và sự thông minh, tuổi Dần thực sự là người khiến bao người ao ước. Người này không chỉ là người giỏi giang mà còn rất giỏi ngoại giao. Con giáp này nếu đã yêu thích công việc gì, đặt ra mục tiêu gì thì sẽ làm được một cách hoàn hảo, chỉ cần cố gắng là có thể.

Người này không thích nịnh hót, bản lĩnh, dũng cảm, vậy nên rất hợp với vị trí lãnh đạo. Và đó là lý do ở môi trường nào Dần cũng sẽ có được vị trí tốt nhờ tài năng của bản thân. Số làm quan chính là điều đúng đắn để nói về tuổi Dần. Sau khi có tiền Dần còn biết đầu tư kinh doanh, tiền bạc ngày một tăng dần.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý có đầu óc thông minh, nhạy bén và tràn ngập ý tưởng, sáng kiến. Khi còn là nhân viên, nếu được giao cho phụ trách những công việc về mảng xã giao, thương thảo với đối tác, con giáp này chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Song, người tuổi Tý cũng là người có tham vọng rất lớn nên sẽ chẳng chịu yên phận ở vị trí nhân viên mãi.

Với sự khéo léo trong giao tiếp, thiên phú kinh doanh vốn có, người tuổi Tý sẽ dần dần bước lên những vị trí cao hơn. Cuối cùng trở thành một trong những người lãnh đạo xuất sắc hoặc một doanh nhân giỏi, kiếm được nhiều tiền.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết con giáp này là người biết rõ hơn ai hết sự cay đắng khi phải sống trong cảnh túng thiếu và đó chính là động lực để họ vươn lên, đạt được điều mình mong muốn. Muốn phát triển thì phải có nền tảng, và tuổi Tuất là người biết đặt ra kế hoạch và tìm được hướng đi đúng đắn cho riêng mình. Tuy nhiên, làm việc gì cũng phải dựa vào vận may.

Và sau 32 tuổi chính là lúc tuổi Tuất "lên đời" nhờ những sự cố gắng của bản thân mình. Họ sẽ tìm được sự may mắn ở nơi mà mình không ngờ nhất. Nhờ những nỗ lực không ngừng mà tiền tài, danh vọng, và những điều tốt đẹp nhất đều đến với tuổi Tuất. Ngoài ra, họ là những người dám nghĩ, dám làm, vì vậy cứ sau năm 32 tuổi, nếu thật sự có cơ hội tốt về bất cứ lĩnh vực nào hãy cố nắm bắt và phát triển toàn lực. Tuổi Tuất nhất định sẽ có cuộc sống viên mãn về sau.

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