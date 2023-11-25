Phụ nữ sở hữu nốt ruồi nằm ở 3 ‘chỗ kín’ này mang mệnh vương giả, độc thân là công chúa, lấy chồng là bà hoàng

Tâm linh - Tử vi 25/11/2023 17:57

Dưới đây là những đặc điểm của phụ nữ giàu có, ai cũng nên biết để nắm chắc vận mệnh của mình trong tay.

Nốt ruồi gần rốn

Phụ nữ sở hữu nốt ruồi nằm ở 3 ‘chỗ kín’ này mang mệnh vương giả, độc thân là công chúa, lấy chồng là bà hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo nhân tướng học, rốn đại diện cho kho chứa tiền. Người có rốn càng sâu càng giàu có vì chứa được nhiều của cải, tài lộc. Người rốn cạn thường có số khổ, lận đận. Đặc biệt xung quanh rốn có nốt ruồi là người phụ nữ mang mệnh vương giả.

Khi độc thân, bạn là công chúa được cha mẹ cưng chiều, yêu thương, không biết khổ cực là gì. Khi lấy chồng, bạn lại trở thành bà hoàng của cả gia đình.

Đây là nét tướng của phụ nữ có cuộc sống giàu sang, sống trong nhung lụa. Bên cạnh đó bạn còn giúp chồng quản lý tiền khá tốt. Tiền bạc vào tay bạn càng sinh sôi nảy nở, chứ không thất thoát một đồng nào. Thế nên đàn ông hãy yên tâm giao tiền cho vợ quản lý.

Nốt ruồi trên lòng bàn chân

Phụ nữ sở hữu nốt ruồi nằm ở 3 ‘chỗ kín’ này mang mệnh vương giả, độc thân là công chúa, lấy chồng là bà hoàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đây là nét tướng của đàn bà giàu sang, tự lập và đặc biệt là kiếm tiền siêu đỉnh. Bạn là người phụ nữ bản lĩnh, nói được làm được nên được nhiều người kính nể. Người sở hữu nét tướng này có lối sống tích cực, lạc quan luôn được nhiều người yêu mến. Bạn mang lại nguồn năng lượng tích cực giúp mọi người xung quanh vui vẻ và hạnh phúc.

Trong hôn nhân, bạn sẽ trở thành người mẹ, người vợ tốt biết động viên, cổ vũ cho chồng con. Bạn không bao giờ áp đặt suy nghĩ của mình lên người thân. Vì vậy mà bạn được chồng yêu, con mến, cả đời không biết khổ là gì.

Nốt ruồi giữa lông mày

Phụ nữ sở hữu nốt ruồi nằm ở 3 ‘chỗ kín’ này mang mệnh vương giả, độc thân là công chúa, lấy chồng là bà hoàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi nằm giữa lông mày cho thấy con đường sự nghiệp của bạn vô cùng vượng sắc. Đường tài lộc đổ về liên tục, cả đời tiêu xài không hết. Bạn có đầu óc sáng tạo, có những ý tưởng độc đáo khiến ai cũng phải thán phục. Trong công việc, bạn có tiếng nói, được cấp trên trọng dụng.

Trong hôn nhân, bạn là người cứng rắn, có thể giúp chồng quán xuyến mọi việc. Nói chung ai sở hữu nét tướng này thường có cuộc sống hạnh phúc, tiền bạc tiêu không hết. Đặc biệt đi đến đâu là mang may mắn cho người xung quanh đến đó. Cuộc đời đã định bạn là công chúa khi còn độc thân, bà hoàng khi đã yên bề gia thất.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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