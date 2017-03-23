Sở hữu dáng lông mày này đồng nghĩa với việc đường tình duyên của bạn sẽ lận đận trăm bề

Chỉ cần nhìn dáng lông mày đã có thể biết được người phụ nữ lận đận tình duyên hay có cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Lông mày mọc lung tung, không trật tự

Phụ nữ sở hữu dáng lông mày này dù xinh đẹp, giỏi giang đến đâu cũng không thể tìm cho mình một người đàn ông ưng ý. Chính sự lung tung, không có thứ tự của lông mày khiến chủ nhân bỏ lỡ nhiều cơ duyên để gặp được một nửa đích thực.

Lông mày nhạt, có khoảng trống

Sỡ hữu dáng mày này thường là người dễ bị cám xúc chi phối mà không làm chủ được lý trí, dễ giận quá mất khôn.

Người có lông mày nhạt thường có rất ít người theo đuổi, chưa kể nếu có cũng vì sự nóng nảy của mình mà dẫn đến đổ vỡ

Lông mày không đuôi

Theo nhân tướng học, người sở hữu dáng lông mày chỉ có phần đầu mà không có đuôi thường cọc cằn và hay dỗi hờn vô cớ. Dáng lông mày không có đuôi, hay còn gọi là cụt đuôi sẽ khiến cho chuyện tình cảm của bạn dễ bị “đứt ghánh giữa đường”, khó đi đến bến bờ hạnh phúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-so-huu-dang-long-may-nay-phai-sua-ngay-neu-khong-muon-tinh-duyen-lan-dan-ca-doi-187920.html