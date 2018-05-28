Phụ nữ sinh ngày này Trời đã định sẵn cuộc sống sang giàu, cả đời không lo thiếu tiền

Đừng bao giờ tin vào câu “phụ nữ sinh ra đã mang mệnh khổ” bởi chỉ cần sinh vào những ngày âm lịch sau cả đời bạn sẽ sống ngập trong nhung lụa, an nhàn.

Bạn hãy yên tâm, sự thông minh, nhanh nhẹn và khôn khéo sẽ giúp bạn càng về già càng thành công, an nhàn và có cuộc sống sung sướng khiến ai cũng ganh tỵ bội phần. Chưa kể, hôn nhân của bạn cũng hạnh phúc ấm êm, càng về hậu vận càng khiến người khác ngưỡng mộ.

Theo thuyết tử vi , phụ nữ nếu sinh vào ngày 3 và 16 âm lịch thường là người có vẻ ngoài hấp dẫn và gặp vô số may mắn trong đời. Họ không chỉ được quý nhân phù trợ, được người đời thương yêu mà còn được gia đình hỗ trợ hết mình để làm giàu. Đây chính là lý do vì sao những người sinh ngày này thường có sự nghiệp hiển hách, công danh xán lạn khi chưa tròn 30 tuổi.

Ngoài việc tự mình làm giàu, giúp cuộc sống của mình tốt đẹp hơn họ còn được hưởng phúc phần từ chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 29

Sự lạc quan, yêu đời, cá tính mạnh mẽ là nét tính cách nổi bật nhất của phụ nữ sinh ngày 29 âm lịch. Chính nét tính cách này là chìa khóa giúp họ luôn can trường đương đầu với mọi khốn khó, đối mặt với những cam go và một thân một mình tạo nên kỳ tích trong sự nghiệp và cuộc sống.

Phúc khí được Trời Phật ban tặng còn giúp phụ nữ sinh ngày này được chồng yêu thương cả đời, con cái ngoan ngoãn hiếu thuận. Ngoài việc tự mình làm giàu, giúp cuộc sống của mình tốt đẹp hơn họ còn được hưởng phúc phần từ chồng con nên đã sung sướng lại càng an nhàn, đã phát tài lại càng phát lộc.

Hậu vận của phụ nữ sinh ngày 8 âm lịch như một dấu vô cực với sự sang giàu, sung sướng, phúc lộc, an yên xoay quanh - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 8

Dù có vẻ ngoài bình thường nhưng phụ nữ sinh ngày này lại có sức hút mạnh liệt với người khác giới. Một lần gặp gỡ đã dư sức khiến người đối diện say mê họ cả đời, thậm chí bất cứ ai tiếp xúc cũng bị sự thân thiện, chân thành của họ “thu phục” hoàn toàn.

Có mối quan hệ tốt với mọi người, lại biết cách sống tử tế nên họ luôn nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ khi khốn khó, nguy nan. Hậu vận của phụ nữ sinh ngày 8 âm lịch như một dấu vô cực với sự sang giàu, sung sướng, phúc lộc, an yên xoay quanh. Càng về hậu vận cuộc đời họ càng thanh thản, điềm nhiên hưởng cuộc sống bình an bên con đàn cháu đống.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.