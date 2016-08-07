Phụ nữ có tướng này trước sau gì cũng lấy chồng 'chức cao vọng trọng'

Theo tướng học, những phụ nữ có những đặc điểm này trước sau gì cũng sẽ lấy chồng tài giỏi, thăng tiến, thành công trong sự nghiệp

Tướng mắt phú quý

Mắt dài và sâu vừa phải, sáng và tươi tắn là dấu hiệu của một người cao sang, thành công. Người có tướng mắt này cùng với tai và lông mày đẹp. Ánh mắt họ rất cương quyết, luôn rất tự tin khi nhìn vào mắt người đối diện. Họ có tầm nhìn xa, rất biết thuyết phục người khác. Họ rất được mọi người yêu quý. Những người phụ nữ luôn có thể lấy chồng giàu sang, công danh sự nghiệp vững chắc.

Nhân Trung rõ ràng, dài và sâu

Đây là biểu hiện của người phụ nữ có khả năng sinh sản tốt, sinh con giỏi giang. Nhân trung rõ ràng còn nói lên sự trường thọ. Họ là những phụ nữ thông minh, có phúc lấy được chồng giàu có, công danh thành công.

Thiên đình (phần trán trên khuôn mặt) đầy đặn

Phụ nữ có đặc điểm này có tấm lòng rất bao dung và nhân hậu. Họ còn rất có đầu óc, làm việc hiệu quả.

Họ rất được cấp trên trọng dụng và dễ dàng thăng tiến trong công việc. Vì vậy mà họ luôn có thể gặt hái được thành công trong tương lai.

Và đây cũng là đặc điểm của những phu nhân của các chính trị gia. Vì vậy, những người phụ nữ có đặc điểm này sẽ là hỗ trợ đắc lực cho chồng tài giỏi.

Miệng nhỏ chúm chím

Đây là những phụ nữ rất được mọi người yêu quý. Họ luôn có cuộc sống hạnh phúc, mọi bề thuận lợi. Gia đình sung túng, chồng cưng, con ngoan, hạnh phúc vẹn tròn

Cằm đầy đặn

Tướng cằm đầy đặn thể hiện giai đoạn hậu vận sung túc, hạnh phúc.

Và những người phụ nữ này thường có chồng giàu sang, tài giỏi. Họ dễ dàng thu hút các chính trị gia và các anh chàng tài giỏi, thành công trong công việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-co-tuong-nay-truoc-sau-gi-cung-lay-chong-chuc-cao-vong-trong-151064.html