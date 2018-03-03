Phụ nữ có những nét tướng này, sau 30, cuộc đời nở hoa, giàu sang ngất trời!

Trán cao, rộng Người sở hữu nét tướng này là người có đầu óc và khí chất nổi bật. Họ ăn nói khéo léo, ứng xử nhanh nhạy. Chính vì khả năng ngoại giao tốt mà con giáp này luôn có những mối quan hệ làm ăn, cũng như tình cảm, gia đình thuận lợi. Ai chưa có người yêu sẽ được đàn ông giúp sức, trọng dụng nhưng không hề lợi dụng. Ai đã có gia đình thì sẽ là hậu phương cho chồng con, luôn được chồng yêu chiều hết mực. Cuộc sống sau năm 30 tuổi của họ cực kì viên mãn.

Cuộc sống sau năm 30 tuổi của họ cực kì viên mãn - Ảnh minh họa: Internet Gò má đầy Phụ nữ có gò má đầy là người đảm đang, là cánh tay đắc lực giúp chồng trong sự nghiệp. Nếu phụ nữ có trán và cằm đẹp, gò má lại đầy thì đây là tướng rất tốt. Đàn ông xây dựng sự nghiệp luôn cần người vợ có nét tướng thế này giúp sức. Chỉ cần như thế, đàn ông luôn có thể lập đại nghiệp. Từ đó, gia đình có cuộc sống rất đủ đầy, sung túc.

Tóc đen, môi hồng Phụ nữ có mái tóc đen, môi hồng thì có số phần rất tốt, ngược lại với tóc khô và môi nứt nẻ. Phụ nữ có nét tướng này khi bước sang 30, cuộc sống sẽ thay đổi không ngờ, được người khác giúp đỡ mà giàu sang thành công không tưởng. Phụ nữ có nét tướng này khi bước sang 30, cuộc sống sẽ thay đổi không ngờ, được người khác giúp đỡ mà giàu sang thành công không tưởng - Ảnh minh họa: Internet Mắt to, lông mày thanh tú Lông mày thanh, rõ nét, không quá thưa hay thô là nét tướng tốt với phụ nữ. Phụ nữ có lông mày thanh tú thường rất vượng đường tiền tài. Mắt to là mắt có đồng tử to, có thần thái, lòng đen trắng rất rõ. Kỵ nhất là mắt không có thần, lòng đen trắng khó phân định khiến người đối diện có cảm giác không rõ ràng. Phụ nữ có nét tướng này không tốt đường tiền tài, dễ gặp khó khăn trong sự nghiệp. Miệng hình hoa đào Phụ nữ có tướng miệng hình hoa đào là người sở hữu môi đỏ, hình nét môi rõ ràng. Phụ nữ thế này có vận thế hanh thông, tình duyên tốt đẹp, lại có số phần vượng phu ích tử. Cuộc sống càng về sau càng rất tốt đẹp. *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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