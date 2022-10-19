Phụ nữ cầm tinh 3 con giáp này dễ dàng sinh quý tử, sinh con trai thì phát tài, sinh con gái thì phú quý

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 07:46

Đây là những con giáp nữ sinh ra để chiêu tài hút lộc, đại phú đại quý. Tử vi nói nằng, 3 nàng giáp này sinh con trai thì phát tài, sinh con gái thì phú quý.

Tuổi Mão

Phụ nữ tuổi Mão tính tình hòa thuận, đối với người khác có thể kiên nhẫn, quan tâm. Tuy nhiên, trời sinh phụ nữ tuổi Mão luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn, vì vậy họ luôn khiến người khác cảm thấy yếu đuối, kích thích bản năng bảo vệ của những người đàn ông.

Đa số phụ nữ thuộc con giáp này sau khi kết hôn sẽ chăm lo cho gia đình rất tốt. Giáo dục con cái, hiếu kính cha mẹ không thiếu phân nào, khiến chồng yên tâm công tác. Ngoài ra, phụ nữ tuổi Mão còn có thể chia sẻ tâm sự với chồng, là chỗ dựa vững chức cho chồng, nhờ thế tình cảm vợ chồng cũng rất ổn định gắn bó. Quan trọng nhất, tuổi Mão luôn có ngôi sao may mắn phù trợ, vận may của họ cũng lây lan sang cả người bên cạnh, chồng họ chắc chắn là người được lợi lớn nhất.

Phụ nữ cầm tinh 3 con giáp này dễ dàng sinh quý tử, sinh con trai thì phát tài, sinh con gái thì phú quý - Ảnh 1
Phụ nữ tuổi Mão tính tình hòa thuận, đối với người khác có thể kiên nhẫn, quan tâm. Tuy nhiên, trời sinh phụ nữ tuổi Mão luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn, vì vậy họ luôn khiến người khác cảm thấy yếu đuối, kích thích bản năng bảo vệ của những người đàn ông. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Những nàng sinh năm con Gà thường được trời phú cho tài năng, trí thông minh hơn người. Thêm vào đó là sự tinh tế, nhanh nhẹn luôn khiến người đối diện phải nể trọng. Họ cũng có sức hút đặc biệt ở bất kỳ đâu.

Tuy thời trẻ, quý cô tuổi Dậu có lúc vất vả, khó khăn nhưng nhờ số mệnh tốt nên gặp được người chồng như ý, tài năng và rất mực thương yêu vợ. Sau hôn nhân, nếu nàng Dậu sinh được quý tử thì gia đạo không những an yên mà sự nghiệp của gia đình cũng bước sang trang mới. Không những thế, bé con sau này cũng trở thành một nhân vật đặc biệt, làm rạng danh gia đình, dòng họ. Quý cô tuổi Dậu có số được nhờ chồng, nhờ con.

Cơ hội làm giàu từ trên trời rơi xuồng cứ tấp nập đến với vơ chồng bạn, sự nghiệp tiền đồ vì vậy cũng ngày một thành công. Thậm chí, tử vi còn nêu rõ nếu như con giáp này sinh con gái, thì dự báo rằng “thần tài” đang chuẩn bị đến gõ cửa. Nếu sinh đủ nếp, đủ tẻ thì cứ yên tâm và an nhàn hưởng phước nửa đời còn lại. Vì vậy, có thể nói, nàng Sửu là người phụ nữ được hưởng phúc trong đường con cái.

Phụ nữ cầm tinh 3 con giáp này dễ dàng sinh quý tử, sinh con trai thì phát tài, sinh con gái thì phú quý - Ảnh 2
Những nàng sinh năm con Gà thường được trời phú cho tài năng, trí thông minh hơn người. Thêm vào đó là sự tinh tế, nhanh nhẹn luôn khiến người đối diện phải nể trọng. Họ cũng có sức hút đặc biệt ở bất kỳ đâu. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Những người phụ nữ tuổi Ngọ trời sinh tính tình nóng nảy, ngay thẳng, bộc trực, thường xuyên giải quyết mọi chuyện một cách trực tiếp. Tính tình này khiến nhiều người e ngại, giữ khoảng cách nhưng thực sự họ rất dễ thân cận, không bao giờ tự cao tự đại làm ra vẻ ra đây.

Tuổi Ngọ điển hình là một nữ cường nhân thế nhưng sau khi kết hôn, họ lại có thể tự nguyện buông xuống sự nghiệp của mình, chuyên tâm chăm sóc gia đình, khiến người nhà thư thả, thoải mái, giúp chồng an tâm dốc sức làm nên sự nghiệp.

Trong 12 con giáp, tuổi Ngọ cũng có số dễ sinh con trai. Với tính cách và tri thức của mình, dù sinh trai hay gái thì phụ nữ tuổi này có luôn giáo dục con làm người ngay thẳng chính trực, tương lai rất dễ kế nghiệp cha, làm rạng danh gia tộc.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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