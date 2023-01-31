Tuổi Dậu trời sinh hầu hết là những người sống trọng tình cảm, có trước có sau nên được nhiều người yêu quý, nể trọng, trong hoạn nạn luôn có người giúp đỡ. Tuổi Dậu nhận được nhiều ưu ái, công việc và cuộc sống gặp nhiều may mắn.

Vào nửa cuối tháng Giêng, vận may của tuổi Dậu tiếp tục được củng cố khi tuổi Dậu là một trong số những con giáp có quý nhân trợ giúp. Công việc của họ ngày càng tiến triển, vị thế được nâng cao, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dồi dào.

Tuổi Dậu có ưu điểm là thông minh, nhanh nhạy với các xu hướng, nhất là những công việc liên quan đến tiền nong, hãy biết tận dụng lợi thế để gặt hái thành tựu, nó sẽ mang lại nhiều lộc lá.

Tuổi Ngọ

Vào nửa cuối tháng Giêng, người tuổi Ngọ lộc lá tràn trề, sự nghiệp phơi phới. Phúc khí nhà trời đều đổ dồn cho con giáp này hưởng thụ. Chưa kể là túi tiền của con giáp này cũng tăng đều theo từng ngày, cứ tiêu xài vơi bớt lại đầy lên.

Tài vận của người tuổi Ngọ cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi, thu nhập gia tăng. Ngọ có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Trên con đường công việc và cuộc sống từ nay tới cuối năm của con giáp này sẽ vô cùng thành công ít chuyện muộn phiền.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có tính cách tháo vát, giỏi phân tích, giải quyết các vấn đề hóc búa. Trong công việc, họ chú trọng việc kiểm soát tình hình, không để mình rơi vào trạng thái bị động, mơ hồ. Con giáp này cũng khá hòa đồng, khéo léo trong giáp tiếp nên được nhiều người yêu mến.

Vào nửa cuối tháng Giêng, tài lộc của người tuổi Tỵ ngày càng rộng mở, việc trở nên giàu có cũng sẽ nằm trong tầm tay. Tuổi Tỵ cần phải chịu khó quan sát, học hỏi kiến thức từ những thứ nhỏ nhất và không được bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào.

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