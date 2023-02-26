Phát lộc từ ngày 27/2/2023, thần Phật ban ơn, 3 con giáp hưởng trọn tài lộc, vàng bạc phủ đầy nhà, của cải dư dôi

Tâm linh - Tử vi 26/02/2023 15:07

Vượt qua những khó khăn, thử thách, 3 con giáp này làm ăn phát tài phát lộc, phất lên như diều gặp gió từ ngày mai.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân có tính cách đặc biệt nổi bật, luôn giữ thái độ lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Họ cẩn thận và tỉ mỉ trong lĩnh vực kinh doanh, đảm bảo đạt được kết quả tốt nhất. Con giáp này giữ thái độ hòa nhã và hài hòa với người thân trong gia đình, cũng như đối xử trung thành và tốt bụng với bạn bè.

Người có tính cách như vậy cũng thường quan tâm đến người nhà, chăm lo cho gia đình. Thường ngày, người tuổi Thân sẵn lòng nhường nhịn nên không khí gia đình của bản mệnh luôn đầm ấm. Được hậu thuẫn từ phía người nhà nên tinh thần của Thân luôn luôn vui vẻ, thoải mái. Điều này cũng giúp cho công việc của Thân đạt kết quả cao, sự nghiệp ngày càng tiến triển vượt bậc.

Phát lộc từ ngày 27/2/2023, thần Phật ban ơn, 3 con giáp hưởng trọn tài lộc, vàng bạc phủ đầy nhà, của cải dư dôi - Ảnh 1

Công việc của Thân đạt kết quả cao, sự nghiệp ngày càng tiến triển vượt bậc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vượng tài vượng lộc. Từ ngày mai (27/2), con giáp này được Tam Hội và Chính Quan chiếu mệnh nên đón nhận nhiều cơ hội hiếm có. Nhiệm vụ của bản mệnh lúc này là đừng để cơ hội kiếm tiền vụt mất khỏi tầm tay.

Vận trình tài lộc của tuổi Mão tăng lên đáng kể. Con giáp này thông minh, khôn khéo trong giao tiếp nên có thể lấy lòng được nhiều vị khách tiềm năng, nguồn thu nhập nhờ đó cũng gia tăng không ngừng.

Tiền bạc ngày một dư dả giúp tuổi Mão chi tiêu thoải mái, không phải suy nghĩ nhiều. Nhân cơ hội này, bản mệnh cũng có thể xem xét việc mở rộng kinh doanh, tìm kiếm thêm những khách hàng mới, đối tượng hợp tác cùng chí hướng.

Phát lộc từ ngày 27/2/2023, thần Phật ban ơn, 3 con giáp hưởng trọn tài lộc, vàng bạc phủ đầy nhà, của cải dư dôi - Ảnh 2
Từ ngày mai (27/2), con giáp này được Tam Hội và Chính Quan chiếu mệnh nên đón nhận nhiều cơ hội hiếm có. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Từ ngày mai, người tuổi Thìn nhận nhiều tài lộc trong lĩnh vực kinh doanh. Dù kinh doanh là công việc chính hay chỉ là nghề tay trái của bạn. Có sẵn nguồn vốn, sự hiểu biết cũng như các mối quan hệ, bạn có thể phát triển công việc kinh doanh của mình và kiếm được nguồn lợi nhuận lớn.

Từ ngày mai, người tuổi Thìn là một trong những con giáp được Thần Tài gõ cửa vì vậy bạn chỉ cần bỏ một chút vốn để đầu tư cũng có thể thu về được nguồn lợi nhuận đáng kể. Nắm bắt tốt các cơ hội kinh doanh, người tuổi Thìn làm đâu thắng đấy, làm một thu hai, ba, đếm tiền mỏi tay trong những tháng tới.

Phát lộc từ ngày 27/2/2023, thần Phật ban ơn, 3 con giáp hưởng trọn tài lộc, vàng bạc phủ đầy nhà, của cải dư dôi - Ảnh 3
Từ ngày mai, người tuổi Thìn là một trong những con giáp được Thần Tài gõ cửa. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Tử vi tuần mới (27/2 - 5/3): quý nhân 'nâng khăn sửa túi', 3 con giáp đón nhận lộc trời, tài lộc tự tìm đến nhà, trả sạch nợ nần

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