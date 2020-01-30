Phật dạy: Phụ nữ đi chùa cả năm mà thốt ra 3 lời này thì cũng mất sạch phúc đức

Tâm linh - Tử vi 30/01/2020 10:41

Những lời Phật dạy có nói, họa từ miệng mà ra, một người muốn tu tâm tích đức trước tiên phải tu khẩu, cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói.

Một người phụ nữ thiện lương sẽ không bao giờ nói ra những lời khẩu nghiệp. Bởi lẽ, chẳng những làm trái lời Phật dạy, luật nhân quả sẽ khiến họ mất hết phúc đức, hung tinh chiếu mệnh.

Lời ác ý

Phụ nữ chính là phong thủy của cả gia đình. Nếu người vợ, người mẹ hiền hậu, thiện lương thì chồng con sẽ nhờ thế mà thêm phúc thêm phần, gặp may mắn, bình an cả đời.

Ngược lại, phụ nữ thông minh, tài giỏi đến mấy nhưng lại nói lời độc địa, nguyền rủa hay chửi mắng người khác thì ắt sẽ mất hết công đức.

Không chỉ triệt tiêu hồng phúc, phạm tội khẩu nghiệp còn khiến gia chủ liên tục gặp chuyện không may, phải gánh chịu quả báo nhãn tiền.

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Thiển ngữ sẽ khiến gia chủ tổn hao phúc đức, rước tai ương vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Lời thô thiển

Người xưa có câu “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Nếu không thể nói những lời tử tế về đối phương thì tốt nhất bạn nên im lặng. Bởi lẽ, mỗi người có một suy nghĩ, nhận định riêng về cách đối nhân xử thế của người khác.

Có lẽ, trong mắt bạn đối phương là người không tốt, nhưng trong mắt người khác họ lại là người tử tế. Việc thốt ra những lời thô thiển chẳng khác nào bạn đang tự hạ thấp phẩm giá, biến mình thành kẻ hồ đồ.

Hãy nhớ, thiển ngữ sẽ khiến gia chủ tổn hao phúc đức, rước tai ương vào nhà mà chẳng hề hay biết.

Lời thêu dệt

Một người phụ nữ khôn ngoan phải hiểu rằng, ăn không nói có, nói lời thêu dệt chính là tầng cao nhất của tội khẩu nghiệp. Bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác chẳng thể giúp bạn thanh cao hơn mà còn khiến bạn rước nghiệp báo xuống đầu.

Thế nên, muốn có cuộc sống an yên viên mãn, hạnh phúc cả đời phụ nữ chớ dại tự triệt tiêu phúc đức của mình chỉ vì sân si, đố kỵ với người.

Chỉ cần không nói 3 lời đại kỵ trên, gia chủ sẽ có cả năm thịnh vượng, may mắn theo chân, quý nhân tề tựu, càng về cuối năm càng thăng hoa rực rỡ

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Số trời đã định, phụ nữ thuộc top con giáp may mắn này cả đời sung túc an nhàn, bước sang năm Canh Tý 2020 lộc lá bủa vây, tiền chất từng đống, càng về cuối năm càng đại phát.

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Từ khóa:   tội khẩu nghiệp luật nhân quả phụ nữ thiện lương

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