Phật Bà trợ mệnh giúp 3 con giáp thay đổi vận thế vào đúng 2h sáng Thứ 6 ngày 9/12/2022: Vận trình phất lên như phượng hoàng, một bước tên tiên, làm đâu thành đó

Tâm linh - Tử vi 07/12/2022 10:13

Dù trước đó có khó khăn thế nào nhưng từ thời điểm này vận thế của 3 con giáp sau xoay chuyển, vừa xòe tay có ngay bạc tỷ, thoải mái làm giàu, cuộc sống hoan hỷ, tiền vào tới tấp.

 

Tuổi Hợi

Ưu điểm của người tuổi Hợi là chăm chỉ cần mẫn trong mọi công việc. Cũng có thể họ không tài giỏi xuất chúng nhưng họ luôn kiên nhẫn để thực hiện nhiệm vụ sếp trên giao. Vì điểm cộng này mà tuổi Hợi luôn được mọi người xung quanh yêu mến.

Phật Bà trợ mệnh giúp 3 con giáp thay đổi vận thế vào đúng 2h sáng Thứ 6 ngày 9/12/2022: Vận trình phất lên như phượng hoàng, một bước tên tiên, làm đâu thành đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo, từ khung giờ này tuổi Hợi là một trong những con giáp thăng hoa vượt trội. Từ tiền tài đến sự nghiệp đều cải thiện một cách rõ rệt. Cùng với may mắn đến, họ sẽ tìm ra lối đi riêng, gặt hái thành công. Nói chung Hợi sẽ có một tương lai tươi sáng và tài lộc rất dồi dào.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ không phải là những người quá thông minh. Họ luôn sử dụng phương pháp truyền thống nhất để giải quyết vấn đề. Cho dù họ có làm gì đi chăng nữa, họ cũng không cố ý tìm đường tắt. Vì thế có những việc người khác giải quyết với rất ít công sức thì tuổi Dậu phải trả giá rất nhiều.

Phật Bà trợ mệnh giúp 3 con giáp thay đổi vận thế vào đúng 2h sáng Thứ 6 ngày 9/12/2022: Vận trình phất lên như phượng hoàng, một bước tên tiên, làm đâu thành đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên tuổi Dậu có thể đảm bảo không gặp rủi ro bất ngờ, như vậy mới có thể phát triển tiến triển vững vàng, tương lai của họ cũng sẽ ngày càng tốt hơn. Dù đầu óc không được đặc biệt thông minh nhưng người tuổi Dậu lại có thêm phúc khí của quý nhân và những mối quan hệ tốt đẹp, nhờ đó mở ra cho họ những con đường mới.

Tuổi Thân

Từ khung giờ này tài vận của tuổi Thân tăng gấp đôi, hoạnh tài của người họ phát triển tột bậc. Con giáp này là người cẩn thận, rất giỏi trong việc đầu tư mạo hiểm, có thể tìm kiếm được những cơ hội tốt nhất, chính vì thế tài phú và thu nhập đều có thể an toàn lưu chuyển giúp cho tích lũy tăng lên gấp đôi gấp ba.

Phật Bà trợ mệnh giúp 3 con giáp thay đổi vận thế vào đúng 2h sáng Thứ 6 ngày 9/12/2022: Vận trình phất lên như phượng hoàng, một bước tên tiên, làm đâu thành đó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, người tuổi Thân sẽ gặp may mắn bất ngờ về tiền bạc như trúng số với giải thưởng lớn hoặc nhận được cơ hội đầu tư thu lời kếch xù không ngờ tới.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Tử vi 12 con giáp dự đoán thời cơ Thần Tài rung chuông gọi tên 3 con giáp lên nhận 'Vàng mười' vào đúng 4 ngày liên tiếp (9, 10, 11 và 12/12): Làm đâu thắng đó, cơ may giàu có bất ngờ ập đến bất ngờ

Tử vi 12 con giáp dự đoán thời cơ Thần Tài rung chuông gọi tên 3 con giáp lên nhận 'Vàng mười' vào đúng 4 ngày liên tiếp (9, 10, 11 và 12/12): Làm đâu thắng đó, cơ may giàu có bất ngờ ập đến bất ngờ

Từ khung giờ này, 3 con giáp sau sẽ thoát khỏi vận đen, vận trình tài lộc đột phá, tích lũy được nhiều tiền của, đồng thời được quý nhân soi đường chỉ lối, làm việc gì cũng suôn sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 9/12/2022 tử vi 12 con giáp ngày 9/12/2022 tu vi ngay 9/12/2022

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 2 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an