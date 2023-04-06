Phật Bà ban phước cho 3 con giáp này vào đúng 7h17 ngày 07/04, phú quý tự tìm đến cửa, gặp dữ hóa lành, mọi sự hanh thông

Tử vi học có nói, đúng 7h17 ngày 07/04 này, bất kể làm việc gì tuổi Mùi cũng sẽ gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt hơn hết trong năm nay tuổi Mùi sẽ có quý nhân hỗ trợ hết mình.

Chỉ cần họ gặp được đúng thời điểm thì sẽ phát triển sự nghiệp như diều gặp gió. Đặc biệt, nửa cuối tháng này họ làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Trong thời gian này nếu nếu họ biết nắm bắt cơ hội thì sẽ đổi vận từ giờ về sau, của nả đầy nhà.

Trong 3 tháng tới, tuổi Mùi hãy cứ mạnh dạn thử sức để phát triển sự nghiệp. Có thể nói năm nay là năm đầy hứa hẹn với những điều tốt đẹp nhất từ trước đến giờ với tuổi Mùi.

Tuổi Dần

Đúng 7h17 ngày 07/04 được dự báo là thời điểm bùng nổ về mọi mặt của của tuổi Dần. Sau một năm tuổi khá khó khăn vất vả, đến năm Mão, tuổi Dần với nguồn năng lượng dồi dào sẽ lấy lại được những gì đã mất.

Tuổi Dần có thể kiếm được nhiều tiền nhờ sự hỗ trợ từ các mối quan hệ xung quanh, các quý nhân giúp đỡ họ thường là những người có địa vị khá cao trong xã hội.

Tuổi Dần mang trong mình ý chí mạnh, đã đặt ra mục tiêu là sẽ làm đến cùng. Năm nay, những dự định mà tuổi Dần đặt ra đều có thể thành công, đặc biệt nam giới tuổi Dần công việc thuận lợi hơn nữ giới.

Con giáp này có thể khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng hoặc đảm nhận các vị trí cấp cao trong công ty, doanh thu của công ty có thành tích xuất sắc trong năm. Ngoài ra, trong năm nay, tuổi Dần thích sưu tập các bức thư pháp và tranh cổ, những thứ này cũng có thể mang thêm tiền vào tài khoản của bản mệnh.

Tuổi Sửu

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, đúng 7h17 ngày 07/04, tuổi Sửu may mắn có cát tinh chiếu mệnh nên vận trình tương đối ổn định trong tuần này. Khó khăn chóng qua, bản mệnh được quý nhân dìu dắt và chỉ dẫn để đi đúng đường.

Trên phương diện sự nghiệp, đây sẽ là thời gian bản mệnh có phần nhàn nhã hơn và được nhiều hơn mất. Con giáp này cũng có cơ hội được thể hiện năng lực của mình trong những dự án quan trọng. Chính những suy nghĩ đột phá của bản mệnh đã khiến mọi người phải thay đổi cái nhìn về bản mệnh.

Trong tuần, tin tích cực về tài chính cũng đến. Nhất là người buôn bán kinh doanh sẽ có một tuần làm ăn rất khá, hàng hóa bán chạy. Thời gian này bản mệnh có thể mạnh dạn mở rộng quy mô hay đổi mới các mặt hàng, tạo sự đa dạng, thu hút thêm nhiều khách hàng.

Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.