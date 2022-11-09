Ông Tơ Bà Nguyệt xây mối hồng: 3 con giáp tình đỏ duyên thắm vào đầu tuần tới, tiền tài khởi sắc, hạnh phúc thăng hoa

Tử vi nói rằng vào đầu tuần tới, tuổi Dậu chỉ cần nỗ lực không ngừng thì khả năng thu thành công rất lớn. Thời gian sắp tới, bản mệnh có cát tinh chiếu rọi, quý nhân phù trợ nên khó khăn lùi lại phía sau, cuộc sống ngày một thăng hoa, tài vận dồi dào.

Người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, cần mẫn và luôn chờ đợi cơ hội tốt để đổi đời. Con giáp này có thể không sinh ra trong gia đình vương giả nhưng họ có đủ bản lĩnh để gây dựng cuộc sống sung túc cho riêng mình. Bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Dậu có thể viên mãn về cả tiền tài lẫn tình cảm.

Tử vi dự báo rằng, vào đầu tuần tới, người tuổi Dậu sẽ có vận trình thuận lợi hơn. Nếu nửa đầu tháng phải đối mặt với khó khăn, trắc trở thì nửa cuối tháng bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn.

Người tuổi Dậu không chỉ ngồi chờ thời cơ đến mà họ luôn chủ động tìm kiếm cơ hội để thay đổi cuộc đời. Trước khi bước qua năm 2023, bản mệnh có thể đón nhiều hỷ sự, vạn sự hanh thông.

Con số may mắn: 2, 15

Màu sắc may mắn: đỏ, cam

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống, tuổi Tỵ phải trải qua khá nhiều gian truân, cực khổ. Con giáp này chọn một mình xông pha lên phía trước, đối đầu với khó khăn thay vì chạy trốn. Đây cũng chính là cách tuổi Tỵ rèn luyện bản thân và ngày một trở nên mạnh mẽ hơn. Đa số người tuổi Tỵ đều thành công ở giai đoạn trung vận. Một khi cuộc sống thăng hoa, họ sẽ khiến người người ngưỡng mộ.

Tử vi dự báo rằng từ đầu tuần tới, cuộc sống của người tuổi Tỵ có nhiều thay đổi bất ngờ. Con giáp này sẽ đón nhận nhiều hỷ sự. Họ tìm được cơ hội làm giàu. Đời sống tinh thần của người tuổi Tỵ cũng có sự cải thiện đáng kể. Từ thời điểm này, tuổi Tỵ càng nỗ lực cố gắng thì thành công càng lớn, cuối năm đón nhận hỷ sự bất ngờ.

Con số may mắn: 5, 11

Màu sắc may mắn: vàng, lục

Tuổi Tuất

Tử vi trong đầu tuần tới cho thấy người tuổi Tuất khá may mắn cả trên cả phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc. Bạn không chỉ kiếm cho mình một khoản tiền dư dả mà còn khẳng định được vị thế của mình, dù làm ở bất kì lĩnh vực nào.

Ảnh minh họa: Internet

Người theo đuổi con đường sự nghiệp nhận được sự coi trọng của cấp trên. Bạn sẽ được giao cho xử lý nhiều công việc quan trọng, nếu hoàn thành tốt thì khả năng nhận tiền hoa hồng là rất cao. Hãy coi đây là bước đệm để thăng tiến trong tương lai.

Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập. Bạn có thể sẽ phải hơi bận rộn một chút, song bỏ ra bao nhiêu công sức thì ắt nhận được bấy nhiêu thành quả.

Con số may mắn: 7, 19

Màu sắc may mắn: bạc, nâu

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.